أحزاب تونسية ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى ضمان تنفيذ بنوده

بعد أيام من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى ما بعد الهدنة، حيث تتصاعد الدعوات لضمان تنفيذ بنودها وعدم تكرار سيناريوهات التملص... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T13:51+0000

2025-10-12T13:51+0000

2025-10-12T13:51+0000

غزة

وفي تونس، رحبت الأحزاب السياسية بهذه الخطوة التي وضعت حدا لحرب الإبادة المستمرة في القطاع منذ عامين، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن النجاح الحقيقي يبدأ بعد الهدنة وأن وقف الحرب ليس غاية في حد ذاته، بل بداية لاختبار جدية المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل ورفع الحصار وإعادة إعمار القطاع. وتلتقي مختلف المواقف التونسية عند مطلب واحد وهو تحويل الهدنة إلى فرصة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لا إلى مجرد استراحة مؤقتة من الحرب. وجاءت هذه المواقف بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الهدنة الذي تم بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوساطة عربية تقودها بالأساس قطر ومصر وتركيا، ونص على وقف شامل لإطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي الإسرائيلي من القطاع بعد أكثر من سنتين من القصف والانتهاكات التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنى التحتية.انتصار للمقاومة ولكن.. وعبر الحزب الدستوري الحر، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه عن "استبشاره" بفرحة الفلسطينيين بهذه الخطوة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق، والإسراع في إدخال المساعدات ورفع المعاناة عن سكان القطاع.كما شدّد على أن "الالتزام بمقتضيات القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الأمميّة والحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام في العالم".من جانبه، رحب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقرار وقف الحرب ورفع الحصار، معتبرا أن صمود الشعب الفلسطيني "أثبت أن إرادة الحياة لا تهزم"، داعيا إلى استمرار الضغط الدولي على إسرائيل حتى الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وقيام دولة مستقلة ذات سيادة.وشدد الحزب على أن رفع الحصار لا ينهي الجريمة، بل "يذكر العالم بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، وبأن التحرر الفلسطيني الكامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".أما حركة النهضة، فقد ثمنت ما وصفته بـ"الجهود الجادة لقيادة المقاومة" من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى ضمان تنفيذه الكامل، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة بالكامل وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنقاذ الجرحى والتسريع بإعادة إعمار القطاع.وأكدت أن "مسيرة التحرر ستظل مستمرة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، باسترداد أرضه السليبة وصون مقدساته العربية والإسلامية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، الذي كان عنوان معركة طوفان الأقصى".من جهتها، أكدت حركة الشعب ثقتها في قرار المقاومة بشأن التعاطي مع مبادرة وقف إطلاق النار، معبرة عن وعيها بمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كسب ما عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيقه عسكريا".ودعت الحركة القوى الوطنية والقومية والتقدمية في كل الوطن العربي والعالم إلى مواصلة التعبئة والضغط السياسي والإعلامي والشعبي لوقف جرائم إسرائيل ودعم صمود غزة بكل الوسائل الممكنة.أما على المستوى الرسمي، فقد عبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة موقف تونس "الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".وحذرت الخارجية التونسية من مغبة تكرار نقض إسرائيل لتعهداتها، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان ديمومة وقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، ومواصلة دعم الفلسطينيين في إعادة إعمار أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.المرحلة الأخطر بعد الهدنة وفي تصريحٍ لـ "سبوتنيك"، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يكن ثمرة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل نتيجة مباشرة لصمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني "الذي منع الجيش الإسرائيلي من تنفيذ أهدافه في الحرب"، على حد تعبيره.وأضاف أن الأنظار اليوم يجب أن تتجه إلى مرحلة ما بعد الاتفاق، التي وصفها بأنها "الأخطر"، لأنها ستحدد ما إذا كان الصمود العسكري سيتحول إلى انتصار سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لا عهد له ولا ميثاق، ويمكن أن يعود للحرب في أي لحظة".وحذّر المتحدث باسم التيار الشعبي من احتمال نقض الاتفاق، خاصة وأن ترامب، بحسب تعبيره، "كان أحد أهدافه التافهة من هذه المبادرة هو نيل جائزة نوبل للسلام، وبعد أن أخفق في ذلك قد يتخلى عن المبادرة بعد استرجاع الأسرى الإسرائيليين".ودعا في المقابل إلى مواصلة الضغط الدولي والشعبي والرسمي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، ومنع إسرائيل من العودة إلى الحرب، مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون إبطاء.عقدة المرحلة الثانية من المفاوضاتويشهد الاتفاق الأخير بشأن غزة جدلا واسعا حول أحد أبرز بنوده الخلافية، وهو نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، فبينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستتضمن ترتيبات لنزع السلاح في إطار ما وصفه بـ"ضمان أمن إسرائيل"، رفضت حركة حماس بشكل قاطع أي نقاش حول هذا الملف، مؤكدة أنّ سلاح المقاومة خط أحمر و"حق مشروع في مواجهة إسرائيل"، ما يجعل من هذا البند أحد أكثر القضايا تعقيدا في مسار ما بعد وقف إطلاق النار.وفي هذا الصدد، شدد محسن النابتي المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي على خطورة هذا الملف، ورأى أن أحد الأهداف القصوى للجيش الإسرائيلي هو تدمير المقاومة "سواء في غزة أو لبنان، لأن التنصيص على نزع سلاحها يعني إنهاء المقاومة لخمسين سنة على الأقل".وتابع النابتي في تصريحه لـ"سبوتنيك"، مستندا إلى قراءة تاريخية وسياسية: "تاريخيا لا توجد حركة تحرر وطني سلمت سلاحها قبل أن تنجز أهدافها الوطنية الكبرى"، مشددا على أن "سلاح المقاومة صحيح بيد كتائب المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام، ولكن هو ملك للشعب الفلسطيني وللثورة الفلسطينية وملك للأمة العربية لأن الهدف النهائي للمقاومة هو تحرير فلسطين، متسائلا عن منطلقات مبادرة نزع السلاح بوصفها "من أحلام ترامب ونتنياهو".ويعتبر النابتي أن واحدة من أعقد النقاط التي ستواجه المفاوضات في مرحلتها الثانية هي قضية السلاح، مرجّحا أن التراجع عنها من قبل ترامب ونتنياهو سيكون بمثابة "الانتصار السياسي الحاسم للمقاومة"، فيما الإصرار عليها قد يقود إلى "عودة الحرب بشكل أشد ضراوة".ويضيف: أن "المعركة لا يمكن اختزالها في غزة وحدها، فهي معركة شاملة تمتد من فلسطين إلى لبنان واليمن والعراق، وصولا إلى إيران وسوريا"، معتبرا أن أي تصعيد في هذه الجبهات قد يفجّر القتال مجددا.ويختم النابتي بالقول إن ما نشهده اليوم ليس نهاية الحرب، بل "هدنة هشة" قد تُثبت مؤقتا، لكنها تبقى مهددة بالانهيار في أي لحظة.نقض الاتفاق يضعف إسرائيلويرى صلاح الدين المصري، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن الاتفاق الأخير جاء نتيجة مباشرة لصمود جبهات المقاومة المختلفة، خصوصا صمود الشعب الفلسطيني في غزة واستمرار عمليات المقاومة وتصديها للجيش الإسرائيلي.وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح المصري أن ما يعزز الثقة في الاتفاق هو الشراكة بين الفصائل الفلسطينية الثلاثة، مشيرا إلى أن وفد التفاوض ضمّ ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وأن بيانات هذه الحركات تصدر بشكل موحد، وهو ما يمثل ضمانة للمفاوض الفلسطيني كي لا يضعف أمام الضغوط الأمريكية والإسرائيلية أو ضغوط الوسطاء مثل مصر وتركيا وقطر.وأضاف المصري أن الثقة الكبيرة تأتي أيضا من صمود الشعب الفلسطيني في غزة، الذي "لا يرضى بغير الحد الأدنى من الثوابت والمكاسب، ومن بينها الحفاظ على سلاح المقاومة"، محذرا من أن نزعه يعني تعريض الفلسطينيين لمجازر شبيهة بصبرا وشاتيلا، وللتهجير ولمزيد من الإبادة.وأشار المصري إلى عامل جديد ونوعي يعزز مكانة المقاومة وقدرتها على التفاوض، قائلا إن "الجيش اليمني عرض نفسه على أنه سلاح للمفاوض الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه القوة قد تكون "ورقة رابحة للمقاومة الفلسطينية خلال التفاوض"، وهو ما اعتبره حدثا نادرا في تاريخ النضال الفلسطيني، خصوصا بعد مشاركتهم في معركة طوفان الأقصى وفرض حصار بحري على إسرائيل.وتابع المصري أن هذه العوامل مجتمعة تمنح المقاومة القدرة على الصمود في المفاوضات كما صمدت في المواجهة الميدانية، مؤكدا أن قيادة حماس كانت دائما واضحة في تمسكها بالثوابت الفلسطينية، وأنها "لن تسلم السلاح إلا للدولة الفلسطينية، وأن غزة لن يحكمها إلا الفلسطينيون، وهو ما حاول نتنياهو حرمان الفلسطينيين منه".ورغم ذلك، حذر صلاح الدين المصري من أن إسرائيل "ليست طرفا يمكن الوثوق به"، مضيفا أن أي نقض للاتفاق سيكون ضربة قاسية له ويعيد صمود المقاومة، مؤكدا أن "هذه الحماقات التي يمكن أن يرتكبها الجيش الإسرائيلي ستعجل في تحرير فلسطين وتجعله يقع في مكره."وختم المصري حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي، مشددا على أن "توسع دور "حزب الله" وبقية جبهات المقاومة، إلى جانب اتساع أساطيل كسر الحصار، يعزز قدرة المقاومة على الصمود ويزيد من فرص تعجيل الانتصار للشعب الفلسطيني"، على حد قوله.

غزة

