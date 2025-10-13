https://sarabic.ae/20251013/إعلامي-مصري-لـسبوتنيك-قمة-شرم-الشيخ-للسلام-هي-الأنجح-منذ-قمة-السلام-التاريخية-عام-1996-1105977452.html

إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": قمة شرم الشيخ للسلام هي الأنجح منذ قمة السلام التاريخية عام 1996

إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": قمة شرم الشيخ للسلام هي الأنجح منذ قمة السلام التاريخية عام 1996

أشاد الإعلامي المصري أحمد موسى بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت اليوم، واصفا إياها بأنها "أعلى من الامتياز بمعنى الكلمة"، وأكد أنها الأنجح منذ قمة السلام...

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش القمة التي استضافتها مصر، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومشاركة أكثر من 20 دولة.وأضاف: "توقفت الحرب بعد عامين من الإبادة التي كانت تتم في غزة بضمانات من دول كبيرة جدا من الدول الأربع الضامنة للاتفاق".وتابع: "اليوم مصر تتحدث عن المرحلة التالية وهي إعادة إعمار قطاع غزة، التي أشار إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديثه".وتابع: "السيسي أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة آخرين مشاركين في القمة حول إعادة إعمار غزة، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ودعم الدول بالكامل".وأكد أحمد موسى أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بحل الدولتين، وقال: "لا سلام ولا استقرار إلا بحل دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف: "هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يحدث. الشعب الفلسطيني أرضه محتلة، له حق الدفاع عنها. نريد سلاما وأمنا وتعايشا سلميا بين الشعوب في المنطقة، بما فيهم الشعب الإسرائيلي".وأشاد موسى بالحضور الكبير في القمة، قائلا: "نحو 23 أو 24 دولة شاركت في القمة بما فيهم أمريكا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، تركيا، الأردن، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، أذربيجان، أرمينيا، إضافة إلى دول أخرى".وختم الإعلامي المصري أحمد موسى حديثه بالقول: "هذه مصر أرض السلام. العالم اليوم يتحدث عن المرحلة التالية نحو السلام.. كفى حروب".قمة صانعي السلام 1996واستضافت مدينة شرم الشيخ عام 1996، أول قمة دولية لدعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون.ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية إلى أن تلك القمة شارك فيها قادة دوليين، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز. وجاءت قمة 1996، ظل تصاعد الآمال بحل القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو (1993) واتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل (1994)، وأكد بيانها الختامي على دعم عملية السلام، وضرورة استمرارها لتحقيق سلام شامل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.قمة السلام 2025وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.

