إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": قمة شرم الشيخ للسلام هي الأنجح منذ قمة السلام التاريخية عام 1996

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أشاد الإعلامي المصري أحمد موسى بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت اليوم، واصفا إياها بأنها "أعلى من الامتياز بمعنى الكلمة"، وأكد أنها الأنجح منذ قمة السلام... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش القمة التي استضافتها مصر، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومشاركة أكثر من 20 دولة.وأضاف: "توقفت الحرب بعد عامين من الإبادة التي كانت تتم في غزة بضمانات من دول كبيرة جدا من الدول الأربع الضامنة للاتفاق".وتابع: "اليوم مصر تتحدث عن المرحلة التالية وهي إعادة إعمار قطاع غزة، التي أشار إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديثه".وتابع: "السيسي أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة آخرين مشاركين في القمة حول إعادة إعمار غزة، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ودعم الدول بالكامل".وأكد أحمد موسى أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بحل الدولتين، وقال: "لا سلام ولا استقرار إلا بحل دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف: "هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يحدث. الشعب الفلسطيني أرضه محتلة، له حق الدفاع عنها. نريد سلاما وأمنا وتعايشا سلميا بين الشعوب في المنطقة، بما فيهم الشعب الإسرائيلي".وأشاد موسى بالحضور الكبير في القمة، قائلا: "نحو 23 أو 24 دولة شاركت في القمة بما فيهم أمريكا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، تركيا، الأردن، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، أذربيجان، أرمينيا، إضافة إلى دول أخرى".وختم الإعلامي المصري أحمد موسى حديثه بالقول: "هذه مصر أرض السلام. العالم اليوم يتحدث عن المرحلة التالية نحو السلام.. كفى حروب".قمة صانعي السلام 1996واستضافت مدينة شرم الشيخ عام 1996، أول قمة دولية لدعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون.ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية إلى أن تلك القمة شارك فيها قادة دوليين، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز. وجاءت قمة 1996، ظل تصاعد الآمال بحل القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو (1993) واتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل (1994)، وأكد بيانها الختامي على دعم عملية السلام، وضرورة استمرارها لتحقيق سلام شامل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.قمة السلام 2025وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
إعلامي مصري لـ"سبوتنيك": قمة شرم الشيخ للسلام هي الأنجح منذ قمة السلام التاريخية عام 1996

أشاد الإعلامي المصري أحمد موسى بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت اليوم، واصفا إياها بأنها "أعلى من الامتياز بمعنى الكلمة"، وأكد أنها الأنجح منذ قمة السلام التاريخية التي استضافتها شرم الشيخ عام 1996، أي بعد حوالي 30 عامًا. وأوضح أن القمة الحالية تأتي استكمالا لدور مصر كمحور للسلام في المنطقة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش القمة التي استضافتها مصر، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومشاركة أكثر من 20 دولة.
وقال موسى: "مستوى نجاح القمة يظهر في حجم الحضور اللافت والمخرجات المهمة التي تضمنت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بضمانات كبيرة من مصر وأمريكا وتركيا وقطر".
وأضاف: "توقفت الحرب بعد عامين من الإبادة التي كانت تتم في غزة بضمانات من دول كبيرة جدا من الدول الأربع الضامنة للاتفاق".
وتابع: "اليوم مصر تتحدث عن المرحلة التالية وهي إعادة إعمار قطاع غزة، التي أشار إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديثه".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة
19:19 GMT
وتابع: "السيسي أجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة آخرين مشاركين في القمة حول إعادة إعمار غزة، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ودعم الدول بالكامل".
وقال الإعلامي المصري: "شعب غزة ليس لديه أي شيء الآن، ولذلك نبدأ نشيد لهم شركات ومصانع وبنية تحتية ومدارس ليكونوا قادرين على الحياة".
وأكد أحمد موسى أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بحل الدولتين، وقال: "لا سلام ولا استقرار إلا بحل دولة فلسطينية قائمة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: "هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يحدث. الشعب الفلسطيني أرضه محتلة، له حق الدفاع عنها. نريد سلاما وأمنا وتعايشا سلميا بين الشعوب في المنطقة، بما فيهم الشعب الإسرائيلي".
وأشاد موسى بالحضور الكبير في القمة، قائلا: "نحو 23 أو 24 دولة شاركت في القمة بما فيهم أمريكا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، تركيا، الأردن، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، أذربيجان، أرمينيا، إضافة إلى دول أخرى".
وختم الإعلامي المصري أحمد موسى حديثه بالقول: "هذه مصر أرض السلام. العالم اليوم يتحدث عن المرحلة التالية نحو السلام.. كفى حروب".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب والسيسي يوقعان على صفقة غزة.. فيديو
16:22 GMT

قمة صانعي السلام 1996

واستضافت مدينة شرم الشيخ عام 1996، أول قمة دولية لدعم مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظيره الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون.
ولفتت "بوابة الأهرام" المصرية إلى أن تلك القمة شارك فيها قادة دوليين، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات والرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز.
وجاءت قمة 1996، ظل تصاعد الآمال بحل القضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو (1993) واتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل (1994)، وأكد بيانها الختامي على دعم عملية السلام، وضرورة استمرارها لتحقيق سلام شامل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

قمة السلام 2025

وشهدت قمة السلام في شرم الشيخ، التي استضافتها مصر، اليوم الاثنين، توقيع السيسي وترامب، على اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقال السيسي: "باسمي وباسم كل المصريين، أعبر عن سعادتي بتحقيق السلام وبهذا الحدث الرائع، وكنت متأكدا من أنك الوحيد القادر على تحقيق هذا الإنجاز وإقرار السلام في المنطقة".
ومن جانبه أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تقوم به مصر في ملف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا إعادة إعمار غزة يحتاج إلى تعاون ممن وصفهم بـ "دول عظيمة" للمساعدة في ذلك، مشيرا إلى أن إزالة الركام يحتاج إلى وقت كبير.
وتستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الإثنين أمام الكنيست، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
