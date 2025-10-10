https://sarabic.ae/20251010/حماس-وفصائل-فلسطينية-تصدر-بيانا-مشتركا-عن-وقف-الحرب-في-غزة-1105858469.html

"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة

"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أصدرت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، بيانا مشتركًا بمناسبة الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في قطاع... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T20:24+0000

2025-10-10T20:24+0000

2025-10-10T20:24+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_11d4a7dc412da5b73ee83fcb93110304.jpg

وأشادت "حماس" والفصائل الفلسطينية "ببطولات المقاومة، التي ألحقت بالعدو خسائر كبيرة"، مؤكدة أن "إرادة الشعب والمقاومة أقوى من كل محاولات القهر"، كما توجهت بالتحية لـ"جبهات الإسناد في اليمن ولبنان وإيران والعراق، لدعمهم القضية الفلسطينية".وشكرت الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكل من ساهم في دعم المسار التفاوضي، داعية واشنطن والوسطاء إلى "متابعة الالتزام ببنود الاتفاق ومنع الانحراف عنها".وثمّنت "حماس" والفصائل الفلسطينية، التضامن العالمي مع فلسطين وغزة، معتبرة أنه "يعكس موقفًا سياسيًا وإنسانيًا دوليًا ويزيد عزلة الاحتلال".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251010/إعلام-ترامب-يعتزم-عقد-قمة-زعماء-بشأن-غزة-خلال-زيارته-لمصر-الأسبوع-المقبل-1105852580.html

https://sarabic.ae/20251010/غوتيريش-يؤكد-للسيسي-ضرورة-نشر-قوات-دولية-في-قطاع-غزة--1105854537.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة