"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/حماس-وفصائل-فلسطينية-تصدر-بيانا-مشتركا-عن-وقف-الحرب-في-غزة-1105858469.html
"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة
"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، بيانا مشتركًا بمناسبة الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في قطاع... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T20:24+0000
2025-10-10T20:24+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_11d4a7dc412da5b73ee83fcb93110304.jpg
وأشادت "حماس" والفصائل الفلسطينية "ببطولات المقاومة، التي ألحقت بالعدو خسائر كبيرة"، مؤكدة أن "إرادة الشعب والمقاومة أقوى من كل محاولات القهر"، كما توجهت بالتحية لـ"جبهات الإسناد في اليمن ولبنان وإيران والعراق، لدعمهم القضية الفلسطينية".وشكرت الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكل من ساهم في دعم المسار التفاوضي، داعية واشنطن والوسطاء إلى "متابعة الالتزام ببنود الاتفاق ومنع الانحراف عنها".وثمّنت "حماس" والفصائل الفلسطينية، التضامن العالمي مع فلسطين وغزة، معتبرة أنه "يعكس موقفًا سياسيًا وإنسانيًا دوليًا ويزيد عزلة الاحتلال".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-ترامب-يعتزم-عقد-قمة-زعماء-بشأن-غزة-خلال-زيارته-لمصر-الأسبوع-المقبل-1105852580.html
https://sarabic.ae/20251010/غوتيريش-يؤكد-للسيسي-ضرورة-نشر-قوات-دولية-في-قطاع-غزة--1105854537.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/64/1045506436_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3a1b9948cd72145271dd4826a089b871.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة

"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة

20:24 GMT 10.10.2025
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أصدرت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، بيانا مشتركًا بمناسبة الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، "مرحبة بصمود شعب فلسطين، خاصة في غزة، في مواجهة الجرائم الصهيونية".
وأشادت "حماس" والفصائل الفلسطينية "ببطولات المقاومة، التي ألحقت بالعدو خسائر كبيرة"، مؤكدة أن "إرادة الشعب والمقاومة أقوى من كل محاولات القهر"، كما توجهت بالتحية لـ"جبهات الإسناد في اليمن ولبنان وإيران والعراق، لدعمهم القضية الفلسطينية".
وشكرت الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكل من ساهم في دعم المسار التفاوضي، داعية واشنطن والوسطاء إلى "متابعة الالتزام ببنود الاتفاق ومنع الانحراف عنها".
وثمّنت "حماس" والفصائل الفلسطينية، التضامن العالمي مع فلسطين وغزة، معتبرة أنه "يعكس موقفًا سياسيًا وإنسانيًا دوليًا ويزيد عزلة الاحتلال".

وأكدت أن "ما تحقق يمثل فشلًا سياسيًا وأمنيًا لمخططات الاحتلال في التهجير والاقتلاع، ويشكّل خطوة أولى نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحرير المئات من الأسرى".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
إعلام: ترامب يعتزم عقد قمة زعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
17:19 GMT

وشددت "حماس" والفصائل الفلسطينية، في بيانها المشترك، على "استمرار المتابعة الدقيقة واليقظة الوطنية لضمان تنفيذ الاتفاق ووقف حرب الإبادة"، مؤكدة "التزامها الكامل بقضية تحرير جميع الأسرى ووضعها على رأس أولوياتها الوطنية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
غوتيريش يؤكد للسيسي ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة
18:52 GMT
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала