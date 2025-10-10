https://sarabic.ae/20251010/إعلام-ترامب-يعتزم-عقد-قمة-زعماء-بشأن-غزة-خلال-زيارته-لمصر-الأسبوع-المقبل-1105852580.html
إعلام: ترامب يعتزم عقد قمة زعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
إعلام: ترامب يعتزم عقد قمة زعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب وسائل غعلام أمريكية، نقلا عن 4 مصادر مطلعة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T17:19+0000
2025-10-10T17:19+0000
2025-10-10T17:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإنه "قد تحشد القمة دعما دوليا إضافيا لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل وجود اتفاقيات صعبة لم تُبرم بعد بشأن الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار بعد الحرب".وفقا للمصادر الإعلامية، يُنظم القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه دعوات بالفعل إلى عدد من القادة الأوروبيين والعرب.ومن غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤول أمريكي.وأكد مسؤولون أمريكيون خطط ترامب لحضور القمة، ورفض البيت الأبيض التعليق.وبعد ظهر الاثنين المقبل، سيسافر ترامب إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في حفل توقيع مع الضامنين الآخرين لـ"اتفاق السلام" في غزة، مصر وقطر وتركيا.ومن المرجح أن تُعقد قمة القادة صباح الثلاثاء المقبل، ولكن قد يتم نقلها إلى يوم الاثنين، وفقًا للمصادر. وستُعقد في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق.
https://sarabic.ae/20251010/بين-ميلوني-ونتنياهو-غزة-تكشف-هشاشة-قرارات-الجنائية-الدولية-1105850933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إعلام: ترامب يعتزم عقد قمة زعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب وسائل غعلام أمريكية، نقلا عن 4 مصادر مطلعة.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإنه "قد تحشد القمة دعما دوليا إضافيا لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل وجود اتفاقيات صعبة لم تُبرم بعد بشأن الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار بعد الحرب".
وفقا للمصادر الإعلامية، يُنظم القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه دعوات بالفعل إلى عدد من القادة الأوروبيين والعرب.
ومن المتوقع أن يشارك قادة أو وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا، وفقًا للمصادر.
ومن غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤول أمريكي.
وأكد مسؤولون أمريكيون خطط ترامب لحضور القمة، ورفض البيت الأبيض التعليق.
ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي، ويلقي خطابًا أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات الرهائن، وفقا للمصادر الإعلامية.
وبعد ظهر الاثنين المقبل، سيسافر ترامب إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في حفل توقيع مع الضامنين الآخرين لـ"اتفاق السلام" في غزة، مصر وقطر وتركيا.
ومن المرجح أن تُعقد قمة القادة صباح الثلاثاء المقبل، ولكن قد يتم نقلها إلى يوم الاثنين، وفقًا للمصادر. وستُعقد في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق.