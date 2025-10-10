إعلام: ترامب يعتزم عقد قمة زعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب وسائل غعلام أمريكية، نقلا عن 4 مصادر مطلعة.
تابعنا عبر
يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، بحسب وسائل غعلام أمريكية، نقلا عن 4 مصادر مطلعة.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإنه "قد تحشد القمة دعما دوليا إضافيا لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل وجود اتفاقيات صعبة لم تُبرم بعد بشأن الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار بعد الحرب".
وفقا للمصادر الإعلامية، يُنظم القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه دعوات بالفعل إلى عدد من القادة الأوروبيين والعرب.

ومن المتوقع أن يشارك قادة أو وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا، وفقًا للمصادر.

ومن غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤول أمريكي.
وأكد مسؤولون أمريكيون خطط ترامب لحضور القمة، ورفض البيت الأبيض التعليق.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي، ويلقي خطابًا أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات الرهائن، وفقا للمصادر الإعلامية.

وبعد ظهر الاثنين المقبل، سيسافر ترامب إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في حفل توقيع مع الضامنين الآخرين لـ"اتفاق السلام" في غزة، مصر وقطر وتركيا.
ومن المرجح أن تُعقد قمة القادة صباح الثلاثاء المقبل، ولكن قد يتم نقلها إلى يوم الاثنين، وفقًا للمصادر. وستُعقد في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق.
