بين ميلوني ونتنياهو... غزة تكشف هشاشة قرارات الجنائية الدولية

بين ميلوني ونتنياهو... غزة تكشف هشاشة قرارات الجنائية الدولية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أنها تواجه مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني، والدفاع غويدو كروسيتو، تهمًا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بقطاع غزة،...

وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي (راي)، عن اعتقادها بأن "روبرتو تشنيغولاني، رئيس مجموعة "ليوناردو" الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك"، وأضافت: "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".وردًا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة "ليوناردو"، إن "تشنيغولاني، سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه تلفيق اتهام خطر للغاية".ورفعت الدعوى مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقّعها نحو 50 شخصا هم أساتذة قانون ومحامون وشخصيات عامة.وجاء في نص الدعوى أن "الحكومة الإيطالية بدعمها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطرة والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".فبعد أكثر من عام على إصدار محكمة العدل الدولية حكمها بخصوص التدابير المؤقتة لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، تواصل إسرائيل انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني عبر استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط وتربط دخولها إلى غزة بمسار المفاوضات والشروط الجديدة التي تفرضها، بحسب الموقعين على نص الدعوى.

