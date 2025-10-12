قمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط

عربي
تُعقد، يوم غد الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي...
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار مصر الآن
مصر
تهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.الأهداف الرئيسية: المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمارالمشاركون في القمة:الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المضيف والوسيطالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يقود الرؤية الأمريكيةالعاهل الأردني الملك عبد الله الثانيالرئيس التركي رجب طيب أردوغانالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء إسبانا بيدرو سانشيزرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونيرئيسة وزراء المملكة المتحدة كير ستارمرالمستشار الألماني فريدريك ميرتسرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستاالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايدرئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريفالغائبون:إسرائيل: غير مدعوة رسميا رغم الاتفاقحماس: لن تشارك في التوقيعالسلطة الفلسطينية: لم تتلقى أي دعوةإيران: رفضت الدعوة رغم تلقيها من ترامبالتأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسطقد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتُسرع في إعادة إعمار غزة، مما يُغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
تُعقد، يوم غد الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
الأهداف الرئيسية:

إنهاء الحرب وإعادة الإعمار
إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين (نحو 20 حياً، بالإضافة إلى جثث آخرين).
إفراج إسرائيل عن 250 سجيناً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، و1700 من سكان غزة المحتجزين، بما في ذلك النساء والأطفال.
انسحاب إسرائيلي جزئي إلى "الخط الأصفر" في غزة مع تدمير الأنفاق في القطاع

المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار

إعادة تأهيل البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي).
ترميم المستشفيات والمخابز.
إدخال معدات لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون تدخل من الطرفين.
فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بنفس آليات الاتفاق السابق.
المشاركون في القمة:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المضيف والوسيط
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يقود الرؤية الأمريكية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس وزراء إسبانا بيدرو سانشيز
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
رئيسة وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر
المستشار الألماني فريدريك ميرتس
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

الغائبون:

إسرائيل: غير مدعوة رسميا رغم الاتفاق
حماس: لن تشارك في التوقيع
السلطة الفلسطينية: لم تتلقى أي دعوة
إيران: رفضت الدعوة رغم تلقيها من ترامب
التأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسط

قد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.
مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتُسرع في إعادة إعمار غزة، مما يُغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.
