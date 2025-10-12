https://sarabic.ae/20251012/قمة-شرم-الشيخ-تفاصيل-مهمة-عن-اليوم-الذي-قد-يغير-مستقبل-الشرق-الأوسط-1105900242.html

قمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط

قمة شرم الشيخ... تفاصيل مهمة عن اليوم الذي قد يغير مستقبل الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

تُعقد، يوم غد الاثنين، قمة دولية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي...

تهدف القمة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع مشاركة قادة أكثر من 20 دولة.وقد تُغير هذه القمة مسار الشرق الأوسط، من خلال إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.الأهداف الرئيسية: المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمارالمشاركون في القمة:الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: المضيف والوسيطالرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يقود الرؤية الأمريكيةالعاهل الأردني الملك عبد الله الثانيالرئيس التركي رجب طيب أردوغانالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء إسبانا بيدرو سانشيزرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونيرئيسة وزراء المملكة المتحدة كير ستارمرالمستشار الألماني فريدريك ميرتسرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستاالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايدرئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريفالغائبون:إسرائيل: غير مدعوة رسميا رغم الاتفاقحماس: لن تشارك في التوقيعالسلطة الفلسطينية: لم تتلقى أي دعوةإيران: رفضت الدعوة رغم تلقيها من ترامبالتأثير المحتمل: تغيير مسار الشرق الأوسطقد تكون هذه القمة "حدثاً تاريخياً فريداً"، كما وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تفتح الباب لاستقرار غزة وتوسيع السلام الإقليمي.مع ذلك، يظل التحدي في تنفيذ الاتفاق، خاصة مع رفض إيران وغياب إسرائيل و"حماس". إذا نجحت، ستعزز دور مصر كوسيط رئيسي، وتُسرع في إعادة إعمار غزة، مما يُغير ديناميكيات المنطقة نحو السلام الدائم.

