https://sarabic.ae/20251011/الرئاسة-المصرية-شرم-الشيخ-تستضيف-الاثنين-المقبل-قمة-برئاسة-السيسي-وترامب-حول-إنهاء-الحرب-في-غزة-1105887029.html

الرئاسة المصرية: شرم الشيخ تستضيف الاثنين المقبل قمة برئاسة السيسي وترامب حول إنهاء الحرب في غزة

الرئاسة المصرية: شرم الشيخ تستضيف الاثنين المقبل قمة برئاسة السيسي وترامب حول إنهاء الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد غد الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T20:12+0000

2025-10-11T20:12+0000

2025-10-11T20:37+0000

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887607_0:104:1986:1221_1920x0_80_0_0_dd0c5b6d98be478a7502f53c9985f5e4.jpg

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، اليوم السبت: "تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".وأردف البيان:"تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم".وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20251011/المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-مصر-لحضور-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105884200.html

https://sarabic.ae/20251011/ماكرون-يعتزم-زيارة-مصر-لـدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-وتأكيد-حل-الدولتين-1105882668.html

https://sarabic.ae/20251011/ويتكوف-نشكر-قادة-تركيا-وقطر-ومصر-على-جهودهم-في-دعم-خطة-إيقاف-الحرب-في-غزة--1105884521.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن