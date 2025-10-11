https://sarabic.ae/20251011/ويتكوف-نشكر-قادة-تركيا-وقطر-ومصر-على-جهودهم-في-دعم-خطة-إيقاف-الحرب-في-غزة--1105884521.html
ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على جهودهم في اتفاق غزة
ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على جهودهم في اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، بالجهود التي بذلها قادة كل من تركيا وقطر ومصر، في دعم مساعي إيقاف الحرب في قطاع غزة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T17:55+0000
2025-10-11T17:55+0000
2025-10-11T18:18+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وقال ويتكوف، في كلمة له بـ"ميدان الرهائن" وسط تل أبيب أمام آلاف الإسرائيليين، إن "هذا التجمع أتى لأجل السلام"، متمنيًا لو كان الرئيس دونالد ترامب معه.وأشار ويتكوف إلى أن "ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام أمران مترابطان"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي "أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم"، على حد قوله.بدوره، أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأمريكية، منذ فترة طويلة".وأوضح كوشنر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لعب دورا حاسما في المفاوضات"، لافتًا إلى أن ترامب "واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة".كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20251011/مدير-المنظمات-الأهلية-الفلسطينية-العائدون-إلى-غزة-مصدومون-بحجم-الدمار-الذي-خلفته-إسرائيل-1105884390.html
https://sarabic.ae/20251011/المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-مصر-لحضور-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105884200.html
https://sarabic.ae/20251011/ماكرون-يعتزم-زيارة-مصر-لـدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-وتأكيد-حل-الدولتين-1105882668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على جهودهم في اتفاق غزة
17:55 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 18:18 GMT 11.10.2025)
أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، بالجهود التي بذلها قادة كل من تركيا وقطر ومصر، في دعم مساعي إيقاف الحرب في قطاع غزة.
وقال ويتكوف، في كلمة له بـ"ميدان الرهائن" وسط تل أبيب أمام آلاف الإسرائيليين، إن "هذا التجمع أتى لأجل السلام"، متمنيًا لو كان الرئيس دونالد ترامب معه.
وأضاف أن "السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلًا"، مشددًا على الدور الكبير لقادة عرب بالوصول إلى اتفاق غزة.
وأشار ويتكوف إلى أن "ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام أمران مترابطان
"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي "أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم"، على حد قوله.
وتابع: "ترمب أعظم رئيس في تاريخ أمريكا"، معربًا عن امتنانه للرئيس الأمريكي بشأن السلام في الشرق الأوسط.
بدوره، أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأمريكية
، منذ فترة طويلة".
وأوضح كوشنر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لعب دورا حاسما في المفاوضات"، لافتًا إلى أن ترامب "واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة
".
يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، كانا وصلا إلى قطاع غزة صباح اليوم السبت.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع.
كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق
، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.