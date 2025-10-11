ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على جهودهم في اتفاق غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ويتكوف: نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على جهودهم في اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، بالجهود التي بذلها قادة كل من تركيا وقطر ومصر، في دعم مساعي إيقاف الحرب في قطاع غزة.
2025-10-11T17:55+0000
2025-10-11T18:18+0000
وقال ويتكوف، في كلمة له بـ"ميدان الرهائن" وسط تل أبيب أمام آلاف الإسرائيليين، إن "هذا التجمع أتى لأجل السلام"، متمنيًا لو كان الرئيس دونالد ترامب معه.وأشار ويتكوف إلى أن "ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام أمران مترابطان"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي "أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم"، على حد قوله.بدوره، أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأمريكية، منذ فترة طويلة".وأوضح كوشنر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لعب دورا حاسما في المفاوضات"، لافتًا إلى أن ترامب "واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة".كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20251011/مدير-المنظمات-الأهلية-الفلسطينية-العائدون-إلى-غزة-مصدومون-بحجم-الدمار-الذي-خلفته-إسرائيل-1105884390.html
https://sarabic.ae/20251011/المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-مصر-لحضور-مراسم-توقيع-اتفاق-غزة-1105884200.html
https://sarabic.ae/20251011/ماكرون-يعتزم-زيارة-مصر-لـدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-وتأكيد-حل-الدولتين-1105882668.html
الأخبار
أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، بالجهود التي بذلها قادة كل من تركيا وقطر ومصر، في دعم مساعي إيقاف الحرب في قطاع غزة.
وقال ويتكوف، في كلمة له بـ"ميدان الرهائن" وسط تل أبيب أمام آلاف الإسرائيليين، إن "هذا التجمع أتى لأجل السلام"، متمنيًا لو كان الرئيس دونالد ترامب معه.

وأضاف أن "السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلًا"، مشددًا على الدور الكبير لقادة عرب بالوصول إلى اتفاق غزة.

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مدير "المنظمات الأهلية الفلسطينية": العائدون إلى غزة مصدومون بحجم الدمار الذي خلفته إسرائيل
18:02 GMT
وأشار ويتكوف إلى أن "ترامب أظهر للعالم أن القوة والسلام أمران مترابطان"، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي "أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم"، على حد قوله.

وتابع: "ترمب أعظم رئيس في تاريخ أمريكا"، معربًا عن امتنانه للرئيس الأمريكي بشأن السلام في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأمريكية، منذ فترة طويلة".
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
المستشار الألماني يعتزم زيارة مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق غزة
17:58 GMT
وأوضح كوشنر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لعب دورا حاسما في المفاوضات"، لافتًا إلى أن ترامب "واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة".
يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، كانا وصلا إلى قطاع غزة صباح اليوم السبت.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة
16:15 GMT

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المبعوث الأميركي زار موقعا للجيش داخل القطاع.

كما تابعت أن الزيارة جاءت للتحقق من أن الجيش الإسرائيلي انسحب فعلاً إلى ما وراء الخط الأصفر في إطار الاتفاق، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
