أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة
ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة مصر بعد غد الاثنين، لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الوضع في قطاع... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T16:15+0000
2025-10-11T16:26+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "ماكرون سيناقش مع الشركاء في مصرالخطوات التالية لتنفيذ الخطة".وأكد البيان "التزام فرنسا بدعم حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة". وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251011/بعد-هدنة-غزة-هل-تنقل-إسرائيل-حربها-إلى-الضفة-الغربية؟-1105880430.html
https://sarabic.ae/20251011/القيادة-المركزية-الأمريكية-البدء-بإنشاء-مركز-تنسيق-مدني--عسكري-في-قطاع-غزة-لدعم-الاستقرار-1105877097.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة مصر بعد غد الاثنين، لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الوضع في قطاع غزة.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "ماكرون سيناقش مع الشركاء في مصرالخطوات التالية لتنفيذ الخطة".
وأكد البيان "التزام فرنسا بدعم حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
بعد هدنة غزة.. هل تنقل إسرائيل حربها إلى الضفة الغربية؟
15:07 GMT
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار
13:40 GMT
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
