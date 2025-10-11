ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة

https://sarabic.ae/20251011/ماكرون-يعتزم-زيارة-مصر-لـدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-وتأكيد-حل-الدولتين-1105882668.html
2025-10-11T16:15+0000
2025-10-11T16:15+0000
2025-10-11T16:26+0000
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "ماكرون سيناقش مع الشركاء في مصرالخطوات التالية لتنفيذ الخطة".وأكد البيان "التزام فرنسا بدعم حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة". وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
16:15 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 16:26 GMT 11.10.2025)
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة مصر بعد غد الاثنين، لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الوضع في قطاع غزة.
سيناقش مع الشركاء في مصرالخطوات التالية لتنفيذ الخطة".
وأكد البيان "التزام فرنسا بدعم حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة".
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل
بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.