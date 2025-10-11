https://sarabic.ae/20251011/القيادة-المركزية-الأمريكية-البدء-بإنشاء-مركز-تنسيق-مدني--عسكري-في-قطاع-غزة-لدعم-الاستقرار-1105877097.html
القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار
القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، المباشرة بإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، للعمل على تنسيق الجهود لدعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع فيه.
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر: "عُدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بأننا نمضي قُدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية، والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبًا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، المباشرة بإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، للعمل على تنسيق الجهود لدعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع فيه.
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر: "عُدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بأننا نمضي قُدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية، والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".
وأضاف كوبر أن "أبناء أمريكا العسكريين يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعمًا لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية، سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت شبكة "إيه بي سي"، عن مسؤولين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة.
وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبًا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وأضافت الشبكة أن "مركز التنسيق يعد بمثابة خطوة أولى في المساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقا مكثفا للمساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية".
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.