القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار

القيادة المركزية الأمريكية: البدء بإنشاء مركز تنسيق مدني- عسكري في قطاع غزة لدعم الاستقرار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، المباشرة بإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، للعمل على تنسيق الجهود لدعم الاستقرار بالقطاع بعد... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر: "عُدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بأننا نمضي قُدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية، والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبًا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟

