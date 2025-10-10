https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يقول-إن-بوتين-يدعم-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-دعما-كاملا-1105860298.html
ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا
ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعمًا كاملًا. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T23:29+0000
2025-10-10T23:29+0000
2025-10-10T23:29+0000
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
واشنطن –سبوتنيك. أكد ترامب يوم الجمعة، أن العديد من دول المنطقة وخارجها دعمت اتفاق السلام، بما في ذلك إيران وروسيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "لقد أقرت معظم الدول جميع هذه القرارات. جميع الدول حاضرة. انضمت إيران. لقد سررتُ جدًا برؤية ذلك. لقد تشرفتُ جدًا بانضمام إيران. لقد قالوا إنهم يدعمون".وقال بوتين يوم الخميس، إن مبادرة ترامب بشأن خطة السلام لقطاع غزة لاقت استحسانًا في العالم العربي.وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا أيدت بشكل شبه فوري مبادرة ترامب بشأن غزة.ويوم الجمعة، صرح بوتين للصحفيين عقب زيارته إلى دوشنبه بأن ترامب يبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، مضيفًا أن روسيا تدعم المبادرة الأمريكية لتسوية الصراع في غزة.وقال بوتين: "إذا نجحنا في تحقيق كل ما طمح إليه دونالد، وكل ما تحدث عنه وما يحاول القيام به، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا".ويوم الأربعاء، صرح ترامب بأن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وقعتا المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، واتفقتا على أن حماس ستفرج عن جميع الرهائن وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه.أكد مسؤول أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 جندي في الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251010/ترامب-سأذهب-إلى-إسرائيل-وسأتحدث-في-الكنيست-وسأذهب-إلى-مصر-أيضا-1105859988.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعمًا كاملًا.
واشنطن –سبوتنيك. أكد ترامب يوم الجمعة، أن العديد من دول المنطقة وخارجها دعمت اتفاق السلام، بما في ذلك إيران وروسيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "لقد أقرت معظم الدول جميع هذه القرارات. جميع الدول حاضرة.
انضمت إيران. لقد سررتُ جدًا برؤية ذلك. لقد تشرفتُ جدًا بانضمام إيران. لقد قالوا إنهم يدعمون".
وأضاف: "روسيا انضمت، والرئيس بوتين يدعمها دعما كاملا. لذلك سررتُ برؤية جميع الدول، حتى تلك التي لم تكن بالضرورة مشاركة في العملية، تدعمها".
وقال بوتين يوم الخميس، إن مبادرة ترامب بشأن خطة السلام لقطاع غزة لاقت استحسانًا في العالم العربي.
وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا أيدت بشكل شبه فوري مبادرة ترامب بشأن غزة.
وقال بوتين: "نعتقد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل وحل جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الصعبة"، مضيفًا أن روسيا لا تراقب الوضع عن كثب فحسب، بل تسعى أيضا إلى المساهمة في تسوية الوضع الراهن.
ويوم الجمعة، صرح بوتين للصحفيين عقب زيارته إلى دوشنبه بأن ترامب يبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، مضيفًا أن روسيا تدعم المبادرة الأمريكية لتسوية الصراع في غزة.
وقال بوتين: "إذا نجحنا في تحقيق كل ما طمح إليه دونالد، وكل ما تحدث عنه وما يحاول القيام به، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا".
ويوم الأربعاء، صرح ترامب بأن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وقعتا المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، واتفقتا على أن حماس ستفرج عن جميع الرهائن وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه.
أكد مسؤول أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 جندي في الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.