ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعمًا كاملًا. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. أكد ترامب يوم الجمعة، أن العديد من دول المنطقة وخارجها دعمت اتفاق السلام، بما في ذلك إيران وروسيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "لقد أقرت معظم الدول جميع هذه القرارات. جميع الدول حاضرة. انضمت إيران. لقد سررتُ جدًا برؤية ذلك. لقد تشرفتُ جدًا بانضمام إيران. لقد قالوا إنهم يدعمون".وقال بوتين يوم الخميس، إن مبادرة ترامب بشأن خطة السلام لقطاع غزة لاقت استحسانًا في العالم العربي.وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا أيدت بشكل شبه فوري مبادرة ترامب بشأن غزة.ويوم الجمعة، صرح بوتين للصحفيين عقب زيارته إلى دوشنبه بأن ترامب يبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، مضيفًا أن روسيا تدعم المبادرة الأمريكية لتسوية الصراع في غزة.وقال بوتين: "إذا نجحنا في تحقيق كل ما طمح إليه دونالد، وكل ما تحدث عنه وما يحاول القيام به، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا".ويوم الأربعاء، صرح ترامب بأن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وقعتا المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، واتفقتا على أن حماس ستفرج عن جميع الرهائن وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه.أكد مسؤول أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 جندي في الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

