ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا

عربي
23:29 GMT 10.10.2025
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعمًا كاملًا.
واشنطن –سبوتنيك. أكد ترامب يوم الجمعة، أن العديد من دول المنطقة وخارجها دعمت اتفاق السلام، بما في ذلك إيران وروسيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، "لقد أقرت معظم الدول جميع هذه القرارات. جميع الدول حاضرة. انضمت إيران. لقد سررتُ جدًا برؤية ذلك. لقد تشرفتُ جدًا بانضمام إيران. لقد قالوا إنهم يدعمون".
وأضاف: "روسيا انضمت، والرئيس بوتين يدعمها دعما كاملا. لذلك سررتُ برؤية جميع الدول، حتى تلك التي لم تكن بالضرورة مشاركة في العملية، تدعمها".
وقال بوتين يوم الخميس، إن مبادرة ترامب بشأن خطة السلام لقطاع غزة لاقت استحسانًا في العالم العربي.
وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا أيدت بشكل شبه فوري مبادرة ترامب بشأن غزة.

وقال بوتين: "نعتقد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل وحل جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الصعبة"، مضيفًا أن روسيا لا تراقب الوضع عن كثب فحسب، بل تسعى أيضا إلى المساهمة في تسوية الوضع الراهن.

ويوم الجمعة، صرح بوتين للصحفيين عقب زيارته إلى دوشنبه بأن ترامب يبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، مضيفًا أن روسيا تدعم المبادرة الأمريكية لتسوية الصراع في غزة.
وقال بوتين: "إذا نجحنا في تحقيق كل ما طمح إليه دونالد، وكل ما تحدث عنه وما يحاول القيام به، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب: سأذهب إلى مصر وإسرائيل وسأتحدث في الكنيست
22:37 GMT
ويوم الأربعاء، صرح ترامب بأن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وقعتا المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، واتفقتا على أن حماس ستفرج عن جميع الرهائن وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه.
أكد مسؤول أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشر 200 جندي في الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
