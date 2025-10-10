https://sarabic.ae/20251010/ترامب-سأذهب-إلى-إسرائيل-وسأتحدث-في-الكنيست-وسأذهب-إلى-مصر-أيضا-1105859988.html

ترامب: سأذهب إلى مصر وإسرائيل وسأتحدث في الكنيست

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيزور مصر وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة، "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين و للعالم أجمع".ولفت إلى أن الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب.وأكد ترامب، ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا أنه هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.وفي وقت سابق أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.

