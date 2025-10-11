https://sarabic.ae/20251011/مدير-المنظمات-الأهلية-الفلسطينية-العائدون-إلى-غزة-مصدومون-بحجم-الدمار-الذي-خلفته-إسرائيل-1105884390.html
مدير "المنظمات الأهلية الفلسطينية": العائدون إلى غزة مصدومون بحجم الدمار الذي خلفته إسرائيل
مدير "المنظمات الأهلية الفلسطينية": العائدون إلى غزة مصدومون بحجم الدمار الذي خلفته إسرائيل
أعرب أمجد الشوا، مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، عن صدمة العائدين إلى قطاع غزة، من "حجم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى تدمير...
غزة
وأوضح الشوا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة" المصرية، أن "أعدادًا كبيرة من النازحين بدأوا العودة من وسط وجنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمالها، لكنهم واجهوا مشاهد مروعة، حيث تم انتشال 135 جثمانًا لشهداء أمس الجمعة، من المناطق التي أصبحت متاحة".وأشاد الشوا بالدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"صوت الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات العصيبة".وأثنى مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، على "الجهود الدبلوماسية المصرية، التي ساهمت في وقف العدوان الإسرائيلي"، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
مدير "المنظمات الأهلية الفلسطينية": العائدون إلى غزة مصدومون بحجم الدمار الذي خلفته إسرائيل
أعرب أمجد الشوا، مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، عن صدمة العائدين إلى قطاع غزة، من "حجم الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى تدمير أحياء بأكملها ومنازل ومنشآت وبنية تحتية.
وأوضح الشوا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة" المصرية، أن "أعدادًا كبيرة من النازحين بدأوا العودة من وسط وجنوب القطاع إلى مدينة غزة
وشمالها، لكنهم واجهوا مشاهد مروعة، حيث تم انتشال 135 جثمانًا لشهداء أمس الجمعة، من المناطق التي أصبحت متاحة".
وأكد أن "فرحة العودة وإفشال مخطط التهجير الإسرائيلي يصطدمان بألم كبير جراء فقدان الأحباء وتدمير الممتلكات، مما زاد من أعداد المشردين بلا مأوى، وفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع".
وأشاد الشوا بالدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
، واصفًا إياه بـ"صوت الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات العصيبة".
وأثنى مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، على "الجهود الدبلوماسية المصرية، التي ساهمت في وقف العدوان الإسرائيلي"، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.