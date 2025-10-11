السيسي: نعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عزم مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الاتفاق المبرم في شرم الشيخ، لوقف الحرب في قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "الرئيس القبرصي، رحّب باتفاق وقف الحرب، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إليه، مؤكدًا دعم قبرص الكامل لتنفيذه".
واستعرض السيسي تفاصيل الاتفاق، مشددًا على أهميته في وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتأمين المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع.
وأكد السيسي ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مشيرًا إلى "جهود مصر المستمرة على مدار عامين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني".
ودعا الرئيس المصري نظيره القبرصي للمشاركة في الاحتفالية المرتقبة بمناسبة إبرام الاتفاق، كما شدد على "أهمية نشر قوات دولية في غزة وإضفاء شرعية دولية على الاتفاق عبر مجلس الأمن".
وفي سياق متصل، رحّب الرئيس القبرصي بمبادرة مصر لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي يهدف إلى دعم التعافي المبكر للقطاع المنكوب.
كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث بحث الرئيسان تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعات السياحة، التشييد والزراعة.
وأكد الرئيس القبرصي استمرار دعم بلاده لمواقف مصر في الاتحاد الأوروبي، مستندين إلى نتائج القمة التي عقدت بينهما في يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
