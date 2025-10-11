https://sarabic.ae/20251011/السيسي-نعتزم-استضافة-مؤتمر-دولي-لإعادة-إعمار-غزة-1105877422.html

السيسي: نعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

السيسي: نعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عزم مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T13:49+0000

2025-10-11T13:49+0000

2025-10-11T13:49+0000

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الشرق الأوسط

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "الرئيس القبرصي، رحّب باتفاق وقف الحرب، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إليه، مؤكدًا دعم قبرص الكامل لتنفيذه". واستعرض السيسي تفاصيل الاتفاق، مشددًا على أهميته في وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتأمين المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع.وأكد السيسي ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مشيرًا إلى "جهود مصر المستمرة على مدار عامين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني". وفي سياق متصل، رحّب الرئيس القبرصي بمبادرة مصر لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي يهدف إلى دعم التعافي المبكر للقطاع المنكوب.كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث بحث الرئيسان تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعات السياحة، التشييد والزراعة.وأكد الرئيس القبرصي استمرار دعم بلاده لمواقف مصر في الاتحاد الأوروبي، مستندين إلى نتائج القمة التي عقدت بينهما في يناير/ كانون الثاني 2025.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251011/بعد-وقف-الحرب-في-غزة-ما-الآثار-الاقتصادية-المرتقبة-إقليميا-ودوليا؟-1105875622.html

https://sarabic.ae/20251011/إيطاليا-مستعدون-للمشاركة-في-مهمة-السلام-والأمن-وإعادة-إعمار-غزة-1105872944.html

https://sarabic.ae/20251011/المتحدث-باسم-الدفاع-المدني-في-غزة-9500-مفقود-في-القطاع---عاجل-1105872271.html

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية