https://sarabic.ae/20251011/المتحدث-باسم-الدفاع-المدني-في-غزة-9500-مفقود-في-القطاع---عاجل-1105872271.html
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 9500 مفقود في القطاع
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 9500 مفقود في القطاع
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن حصيلة المفقودين في قطاع غزة بلغت 9500 مفقود. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T11:06+0000
2025-10-11T11:06+0000
2025-10-11T11:29+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105680862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bccf11b2704bb9516992ad8085df268.jpg
وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".ورصدت الأونروا في تقرير وقوع أكثر من 790 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمستشفيات في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 370 من العاملين فيها قتلوا خلال الحرب وأن أقل من 40% من المستشفيات في غزة تعمل وجميعها معطلة جزئيا.ويواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين اليوم العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.
https://sarabic.ae/20251011/معركة-القانون-في-عرض-البحر-فريق-سفينة-عمر-المختار-يعتزم-مقاضاة-إسرائيل-دوليا-1105871230.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105680862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e622d4ece3b58057f2bc6647059d7145.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, غزة, قطاع غزة
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 9500 مفقود في القطاع
11:06 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 11.10.2025)
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن حصيلة المفقودين في قطاع غزة بلغت 9500 مفقود.
وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا، وبعضهم اضطر للنزوح عدة مرات، وإن نحو 80% من المباني دمرت أو تعرض لأضرار، كما تعرضت جميع منشآت المنظمة الأممية في غزة تقريبا لأضرار.
ورصدت الأونروا في تقرير وقوع أكثر من 790 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمستشفيات في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 370 من العاملين فيها قتلوا خلال الحرب وأن أقل من 40% من المستشفيات في غزة تعمل وجميعها معطلة جزئيا.
وأشارت الأونروا إلى أن نحو 92% من المدراس في غزة بحاجة لإعادة بناء كامل أو ترميم لتعود للعمل، بينما لحقت أضرار بنحو 90% من المدارس التابعة للمنظمة.
ويواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين اليوم العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.