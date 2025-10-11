معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/معركة-القانون-في-عرض-البحر-فريق-سفينة-عمر-المختار-يعتزم-مقاضاة-إسرائيل-دوليا-1105871230.html
معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا
معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا
سبوتنيك عربي
في خطوة إنسانية جريئة، أبحرت قافلة الصمود نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، حاملةً على متنها نشطاء من دول متعددة، من بينهم ليبيون شاركوا عبر... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T10:45+0000
2025-10-11T10:45+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105870255_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a31bef83c34a89c4f58d70ff9906f4c.jpg
لكن الرحلة تحوّلت إلى مواجهة مع القوات الإسرائيلية التي احتجزت السفينة في المياه الدولية، في حادثة أثارت موجة تنديد واسعة ودفعت الفريق إلى الإعداد لرفع قضية دولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك القوانين البحرية وحقوق الإنسان.وبعد الإفراج عن الطاقم ووصولهم إلى الأراضي الليبية ومع إعلان الفريق المشارك عزمه رفع قضية دولية ضد إسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قوة الأسس القانونية لهذه الخطوة، وما يمكن أن يترتب عنها سياسيا وحقوقيا.تصريح رسميقال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم سفينة "عمر المختار"، إن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، وهو ما يُعد بحسب وصفه عملا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي.وأوضح السوكني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن القوات الإسرائيلية صادرت المعدات والمواد الموجودة على متن السفينة، مضيفا أن هناك مؤسسة عدالة إسرائيلية تواصلت معهم أثناء فترة الاحتجاز، وقد قامت بدورها بالتنسيق مع مكتب قانوني في المملكة المتحدة.وبيّن أن الجهة القانونية نفسها التي تولّت الدفاع عنهم أثناء احتجازهم ستتولى الآن رفع الدعوى القضائية داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال رفض السلطات الإسرائيلية النظر في القضية، فسيتم اللجوء إلى آليات قانونية دولية أخرى لمتابعة الملف ومحاسبة المسؤولين عن احتجاز السفينة.أطر قانونيةمن جانبه قال الأكاديمي الليبي إلياس الباروني، إن مدى قانونية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "عمر المختار" في المياه الدولية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على صعيد القانون الدولي، يستدعي دراسة دقيقة للإطار القانوني الذي ينظم الملاحة في أعالي البحار والنزاعات المسلحة البحرية.أوضح الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن قانون البحار يمنح السفن التجارية حرية الملاحة في البحار المفتوحة، ولا يجيز توقيفها أو تفتيشها إلا في حالات محددة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، مثل القرصنة أو انعدام الجنسية. لذلك فإن أي اعتراض لسفينة في المياه الدولية يتطلب أساسا قانونيا واضحا ومعلنا، وإلا يعد انتهاكا لحرية الملاحة وعملا مخالفا للقانون الدولي.أما في سياق النزاعات المسلحة، فيُسمح بفرض حصار بحري بشروط قانونية دقيقة، منها الإعلان المسبق عنه، وفعاليته العملية، واحترام مبدأ التناسب وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية بما يتجاوز الضرورة العسكرية. وفي حال وجود حصار بحري معلن وفعّال من جانب إسرائيل على غزة، فقد تعتبر عملية اعتراض السفينة قانونية إذا وُجدت مؤشرات على محاولة خرق الحصار أو نقل مواد عسكرية. غير أن هذا لا يبرر استخدام القوة دون ضوابط، إذ يجب أن تُراعى القواعد الدولية المتعلقة بالتناسب والضرورة العسكرية في التعامل مع المدنيين.وفي المقابل، إذا لم يكن هناك حصار قانوني معلن وفعّال، أو لم تتوافر دلائل معقولة على خرق محدد، فإن اعتراض السفينة في المياه الدولية يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية الملاحة، وقد يترتب عليه مسؤولية دولية عن الاحتجاز غير المشروع للأشخاص والممتلكات.وأشار الباروني إلى أن سابقة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 تقدم مثالًا مهمًا لفهم تعقيدات مثل هذه الحالات، إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية (لجنة بالمر) إلى أن الحصار البحري قد يكون مشروعًا من حيث المبدأ، لكنها أدانت في الوقت نفسه الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض، معتبرة أن القوة المستخدمة كانت مفرطة وغير متناسبة. هذه السابقة تبرز أن الجدل القانوني في مثل هذه القضايا يتوزع بين مشروعية الحصار ذاته، وشرعية سلوك القوات أثناء تنفيذه.وأكد الباروني أن قانونية اعتراض سفينة "عمر المختار" لا يمكن الجزم بها من طرف واحد، إذ تتوقف على مدى التزام إسرائيل بالشروط القانونية للحصار، وعلى تقييم المجتمع الدولي للمعايير التي تحكم استخدام القوة. ويرى أن تحديد الموقف النهائي سيكون مرهونا بما ستخلص إليه اللجان القانونية الدولية حول احترام قواعد التناسب والضرورة.وفي ما يتعلق بإمكانية رفع قضية دولية ضد إسرائيل، أوضح الباروني أن "الخيارات القانونية متعددة لكنها معقدة. فمحكمة العدل الدولية يمكنها النظر في دعاوى بين الدول إذا قبل الطرفان اختصاصها، وهو أمر غير مضمون في حالة إسرائيل. أما المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن أن تنظر في الجرائم الفردية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن تعقيدات الاختصاص الإقليمي والاعتبارات السياسية تجعل هذا المسار صعبًا. كما يمكن اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية، لتقديم شكاوى أو طلب تحقيقات مستقلة، غير أن هذه الأدوات تظل ذات طابع سياسي أكثر من كونها قضائية".وبيّن الباروني أن فرص نجاح أي مسار قانوني تعتمد على قوة الأدلة المتاحة، ووضوح الأساس القانوني، ومدى قبول المحاكم الدولية النظر في القضية، إضافة إلى تأثير العوامل السياسية والدبلوماسية التي كثيرا ما تعرقل تنفيذ الأحكام أو القرارات الدولية. ويرى أن النتيجة العملية الأقرب هي صدور إدانات سياسية أو تقارير استنكارية من هيئات أممية، أكثر من صدور أحكام قضائية مُلزمة، بالنظر إلى النفوذ السياسي لإسرائيل وتعقيد المسار القانوني في مثل هذه القضايا.وفي ما يتعلق بأثر القوافل الإنسانية مثل "أسطول الصمود"، أكد الباروني أن هذه المبادرات تحمل بعدا إنسانيا وإعلاميا مهما، إذ تسهم في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى معاناة المدنيين في غزة، وتولّد ضغطًا دبلوماسيًا على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف داعمة، كما تسهم في إنتاج مواد توثيقية يمكن الاستناد إليها في ملفات قانونية مستقبلية.إلا أنه حذّر من أن بعض الجهات قد تستغل هذه المبادرات لأغراض سياسية، ما قد يضعف من تعاطف الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الطابع الإنساني والحيادي لمثل هذه التحركات ضروري لتفادي الاتهامات بالاستفزاز أو التسييس.وقدّم الأكاديمي الليبي جملة من التوصيات العملية للفرق القانونية والحقوقية المهتمة بمتابعة هذه القضايا، أبرزها أهمية جمع الأدلة الموثقة بطريقة منهجية، والتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام موثوقة لتعزيز مصداقية القضية، إضافة إلى اختيار المسار القانوني الأنسب وفق الهدف المرجو، سواء كان رمزيا أو قضائيا، مع الحفاظ على الخطاب الإنساني والإعلامي المتوازن الذي يدعم الموقف القانوني ويعزز من قوة التأثير السياسي والدبلوماسي.
https://sarabic.ae/20251008/الجيش-يهاجم-أسطول-الصمود-والخارجية-الإسرائيلية-تعلق-1105745087.html
https://sarabic.ae/20251003/أسطول-الصمود-العالمي-يخترق-الحصار-البحري-على-غزة-1105558585.html
https://sarabic.ae/20251001/العفو-الدولية-تحذر-من-استهداف-إسرائيل-لـ-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-غزة-1105480513.html
https://sarabic.ae/20250831/من-إسبانيا-إلى-غزة-أكبر-أسطول-عالمي-يستعد-للإبحار-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1104336876.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105870255_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5230d637808163cf4c25d069f02ca060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار

معركة القانون في عرض البحر.. فريق سفينة "عمر المختار" يعتزم مقاضاة إسرائيل دوليا

10:45 GMT 11.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسفينة "عمر المختار" الليبية
سفينة عمر المختار الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
في خطوة إنسانية جريئة، أبحرت قافلة الصمود نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، حاملةً على متنها نشطاء من دول متعددة، من بينهم ليبيون شاركوا عبر سفينة "عمر المختار" التي رفعت فيها الراية الليبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
لكن الرحلة تحوّلت إلى مواجهة مع القوات الإسرائيلية التي احتجزت السفينة في المياه الدولية، في حادثة أثارت موجة تنديد واسعة ودفعت الفريق إلى الإعداد لرفع قضية دولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك القوانين البحرية وحقوق الإنسان.
وبعد الإفراج عن الطاقم ووصولهم إلى الأراضي الليبية ومع إعلان الفريق المشارك عزمه رفع قضية دولية ضد إسرائيل، تتجه الأنظار إلى مدى قوة الأسس القانونية لهذه الخطوة، وما يمكن أن يترتب عنها سياسيا وحقوقيا.
سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
8 أكتوبر, 04:14 GMT

تصريح رسمي

قال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم سفينة "عمر المختار"، إن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، وهو ما يُعد بحسب وصفه عملا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأوضح السوكني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن القوات الإسرائيلية صادرت المعدات والمواد الموجودة على متن السفينة، مضيفا أن هناك مؤسسة عدالة إسرائيلية تواصلت معهم أثناء فترة الاحتجاز، وقد قامت بدورها بالتنسيق مع مكتب قانوني في المملكة المتحدة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسفينة "عمر المختار" الليبية
سفينة عمر المختار الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
سفينة "عمر المختار" الليبية
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وبيّن أن الجهة القانونية نفسها التي تولّت الدفاع عنهم أثناء احتجازهم ستتولى الآن رفع الدعوى القضائية داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال رفض السلطات الإسرائيلية النظر في القضية، فسيتم اللجوء إلى آليات قانونية دولية أخرى لمتابعة الملف ومحاسبة المسؤولين عن احتجاز السفينة.

أطر قانونية

من جانبه قال الأكاديمي الليبي إلياس الباروني، إن مدى قانونية اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "عمر المختار" في المياه الدولية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على صعيد القانون الدولي، يستدعي دراسة دقيقة للإطار القانوني الذي ينظم الملاحة في أعالي البحار والنزاعات المسلحة البحرية.
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"أسطول الصمود" العالمي يعلن اختراق الحصار البحري على قطاع غزة
3 أكتوبر, 03:29 GMT
أوضح الباروني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن قانون البحار يمنح السفن التجارية حرية الملاحة في البحار المفتوحة، ولا يجيز توقيفها أو تفتيشها إلا في حالات محددة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، مثل القرصنة أو انعدام الجنسية. لذلك فإن أي اعتراض لسفينة في المياه الدولية يتطلب أساسا قانونيا واضحا ومعلنا، وإلا يعد انتهاكا لحرية الملاحة وعملا مخالفا للقانون الدولي.
أما في سياق النزاعات المسلحة، فيُسمح بفرض حصار بحري بشروط قانونية دقيقة، منها الإعلان المسبق عنه، وفعاليته العملية، واحترام مبدأ التناسب وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية بما يتجاوز الضرورة العسكرية. وفي حال وجود حصار بحري معلن وفعّال من جانب إسرائيل على غزة، فقد تعتبر عملية اعتراض السفينة قانونية إذا وُجدت مؤشرات على محاولة خرق الحصار أو نقل مواد عسكرية. غير أن هذا لا يبرر استخدام القوة دون ضوابط، إذ يجب أن تُراعى القواعد الدولية المتعلقة بالتناسب والضرورة العسكرية في التعامل مع المدنيين.
وفي المقابل، إذا لم يكن هناك حصار قانوني معلن وفعّال، أو لم تتوافر دلائل معقولة على خرق محدد، فإن اعتراض السفينة في المياه الدولية يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية الملاحة، وقد يترتب عليه مسؤولية دولية عن الاحتجاز غير المشروع للأشخاص والممتلكات.
وأشار الباروني إلى أن سابقة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 تقدم مثالًا مهمًا لفهم تعقيدات مثل هذه الحالات، إذ خلصت لجنة التحقيق الدولية (لجنة بالمر) إلى أن الحصار البحري قد يكون مشروعًا من حيث المبدأ، لكنها أدانت في الوقت نفسه الأساليب التي استخدمتها القوات الإسرائيلية أثناء عملية الاعتراض، معتبرة أن القوة المستخدمة كانت مفرطة وغير متناسبة. هذه السابقة تبرز أن الجدل القانوني في مثل هذه القضايا يتوزع بين مشروعية الحصار ذاته، وشرعية سلوك القوات أثناء تنفيذه.
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة
1 أكتوبر, 05:30 GMT
وأكد الباروني أن قانونية اعتراض سفينة "عمر المختار" لا يمكن الجزم بها من طرف واحد، إذ تتوقف على مدى التزام إسرائيل بالشروط القانونية للحصار، وعلى تقييم المجتمع الدولي للمعايير التي تحكم استخدام القوة. ويرى أن تحديد الموقف النهائي سيكون مرهونا بما ستخلص إليه اللجان القانونية الدولية حول احترام قواعد التناسب والضرورة.
وفي ما يتعلق بإمكانية رفع قضية دولية ضد إسرائيل، أوضح الباروني أن "الخيارات القانونية متعددة لكنها معقدة. فمحكمة العدل الدولية يمكنها النظر في دعاوى بين الدول إذا قبل الطرفان اختصاصها، وهو أمر غير مضمون في حالة إسرائيل. أما المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن أن تنظر في الجرائم الفردية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن تعقيدات الاختصاص الإقليمي والاعتبارات السياسية تجعل هذا المسار صعبًا. كما يمكن اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية، لتقديم شكاوى أو طلب تحقيقات مستقلة، غير أن هذه الأدوات تظل ذات طابع سياسي أكثر من كونها قضائية".
وأشار أيضا إلى إمكانية رفع دعاوى مدنية أمام محاكم وطنية تطالب بالتعويض، إلا أن هذه الدعاوى غالبا ما تصطدم بعقبة الحصانات السيادية وصعوبة تنفيذ الأحكام ضد الدول الأجنبية.
وبيّن الباروني أن فرص نجاح أي مسار قانوني تعتمد على قوة الأدلة المتاحة، ووضوح الأساس القانوني، ومدى قبول المحاكم الدولية النظر في القضية، إضافة إلى تأثير العوامل السياسية والدبلوماسية التي كثيرا ما تعرقل تنفيذ الأحكام أو القرارات الدولية.
ويرى أن النتيجة العملية الأقرب هي صدور إدانات سياسية أو تقارير استنكارية من هيئات أممية، أكثر من صدور أحكام قضائية مُلزمة، بالنظر إلى النفوذ السياسي لإسرائيل وتعقيد المسار القانوني في مثل هذه القضايا.
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
31 أغسطس, 09:56 GMT
وفي ما يتعلق بأثر القوافل الإنسانية مثل "أسطول الصمود"، أكد الباروني أن هذه المبادرات تحمل بعدا إنسانيا وإعلاميا مهما، إذ تسهم في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى معاناة المدنيين في غزة، وتولّد ضغطًا دبلوماسيًا على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف داعمة، كما تسهم في إنتاج مواد توثيقية يمكن الاستناد إليها في ملفات قانونية مستقبلية.
إلا أنه حذّر من أن بعض الجهات قد تستغل هذه المبادرات لأغراض سياسية، ما قد يضعف من تعاطف الرأي العام الدولي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الطابع الإنساني والحيادي لمثل هذه التحركات ضروري لتفادي الاتهامات بالاستفزاز أو التسييس.
وقدّم الأكاديمي الليبي جملة من التوصيات العملية للفرق القانونية والحقوقية المهتمة بمتابعة هذه القضايا، أبرزها أهمية جمع الأدلة الموثقة بطريقة منهجية، والتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام موثوقة لتعزيز مصداقية القضية، إضافة إلى اختيار المسار القانوني الأنسب وفق الهدف المرجو، سواء كان رمزيا أو قضائيا، مع الحفاظ على الخطاب الإنساني والإعلامي المتوازن الذي يدعم الموقف القانوني ويعزز من قوة التأثير السياسي والدبلوماسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала