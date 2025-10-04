https://sarabic.ae/20251004/تونس-مسيرة-للمطالبة-بإطلاق-سراح-بقية-نشطاء-أسطول-الصمود-صور-1105627153.html

تونس.. مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح بقية نشطاء "أسطول الصمود".. صور وفيديو

شهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء اليوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وكذلك مختلف محافظات البلاد مسيرات شعبية حاشدة رفضًا لاعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وشكّلت هذه التحرّكات، التي دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين"، مناسبة لتجديد التأكيد على رفض الشارع التونسي للحرب المتواصلة في غزة، والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي.وقد انطلقت أبرز هذه المسيرات من ساحة "الباساج" وسط العاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وتونس، مردّدين شعارات من قبيل، "لا خوف لا رعب أسطول يحميه الشعب" و"سنعود سنعود، عبر أسطول الصمود"، إلى جانب هتافات تندد بالحصار البحري الإسرائيلي وتعتبر اعتراض سفن الأسطول "جريمة قرصنة مكتملة الأركان".وتتزامن المسيرات والاحتجاجات أيضًا مع اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية بتونس انطلق منذ ليلة الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث يواصل ناشطون سياسيون وحقوقيون وطلبة التعبير عن رفضهم للدعم الأمريكي الممنهج للحرب في غزة.وكانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين قد دعت السلطات التونسية في بياناتها الأخيرة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود، مطالبة بالتحرك الفوري على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني من أجل الإفراج عنهم واتخاذ مواقف واضحة وحازمة ضد الاعتداء الإسرائيلي بما في ذلك إطلاع الرأي العام على تطورات المسار القضائي المتعلق بالاعتداء على سفن الأسطول بسيدي بوسعيد.دعوة لحماية الأسرى التونسيينفي قلب المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة، برز الحضور اللافت للحركة الطلابية التونسية التي قاد أفرادها الصفوف الأمامية رافعين الرايات الفلسطينية ومرددين شعارات تنادي بالحرية لنشطاء أسطول الصمود.وأوضح سالم أن المسيرة تقودها الحركة الطلابية وعموم القوى التقدمية والوطنية في تونس من أجل تقديم عديد الرسائل، منها ذات بعد وطني، وفي مقدمتها تجريم التطبيع، مشددًا على أن هذا المطلب يأتي "استجابة لنضال مستمر منذ سنوات من أجل إيقاف كل التعاملات مع إسرائيل، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاقتصادي أو غيره".وأشار رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس إلى أن المطلب الثاني يتمثل في دعوة السلطات التونسية لتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه الشباب التونسيين الأسرى في سجون إسرائيل، من الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، داعيًا الدولة إلى "التحرك العاجل من أجل حمايتهم وإسناد القضية الفلسطينية التي تُعد قضية إنسانية عادلة يناضل من أجلها اليوم الشباب وعموم المواطنين في كل العالم".وختم سالم تصريحه برسالة مؤثرة وجّهها من قلب المسيرة إلى رفاقه المعتقلين قائلاً: "كما كنتم أنتم منذ أيام تساندون غزة في البحر وقد تحملتم التهديدات والضغط في مواجهة عمليات الاحتجاز والقرصنة، اليوم نحن نكمل رسالتكم في إسناد الشعب الفلسطيني الباسل والدفاع عن النشطاء في الأسطول".مطالب بالتسريع بسن قانون لتجريم التطبيعوأضاف الهمامي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المشاركين في المسيرة يسعون إلى الضغط على السلطات التونسية، حكومة وبرلمانًا، من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع، معتبرًا أن إسرائيل لا تمثل خطرًا على فلسطين فحسب، بل أيضًا خطرًا على الشعب التونسي، وفقًا لقوله.وأوضح أن "الدليل على ذلك هو الاعتداءات المتكررة على أسطول الصمود حين كانت سفنه ترسو في ميناء سيدي بوسعيد، على بعد أمتار من القصر الرئاسي، كما سبق لإسرائيل أن اعتدت على شعوب لبنان وسوريا وقطر واليمن والعراق".وأشار رئيس حزب العمال إلى أن هذه التحركات الشعبية تمثل أيضًا رسالة ضغط على الدولة التونسية، التي دعاها إلى "كشف حقيقة اعتداءات إسرائيل على تونس والتي طالت أسطول الصمود قبل انطلاقه من سيدي بوسعيد، واتخاذ مواقف حازمة دفاعًا عن السيادة الوطنية".اعتصام مفتوح يندد بالدعم الأمريكيبموازاة المسيرات التي اجتاحت شوارع العاصمة، يتواصل منذ ليلة الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية بتونس، حيث نصب عشرات المواطنين خيامًا صغيرة وعلّقوا اللافتات تنديدًا بالدعم الأمريكي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.بين أصوات الهتاف وقرع الطبول، تتردّد في المكان عبارات الغضب والرفض لما وصفه المعتصمون بـ"الوصاية الأمريكية على الفلسطينيين"، منددين بالعلاقة العضوية بين آلة الحرب الإسرائيلية ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.ويضيف ساخرًا: "ترامب اليوم يريد أن يعود إلى الواجهة عبر ما سماه صفقة سلام جديدة، بينما هو من موّل آلة الحرب وسلّح الجيش الإسرائيلي".وعلى كل خيمة، وضع المشاركون لافتة تحمل اسمًا من أسماء سفن "أسطول الصمود العالمي"، في إشارة رمزية إلى استمرار رحلته في البرّ بعد أن اعترضته إسرائيل في عرض البحر.وتقول أمينة الماجري، ناشطة شابة من المشاركات في التحرك: "نحن هنا لنذكّر بأن نوبل التي يحلم بها ترامب، مغطاة بدماء أطفال غزة. العالم يصمت، لكننا لن نصمت".

