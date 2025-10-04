https://sarabic.ae/20251004/وصول-7-من-ركاب-سفينة-عمر-المختار-التابعة-لأسطول-الصمود-إلى-تركيا-تمهيدا-لإعادتهم-إلى-طرابلس-1105617292.html

وصول 7 من ركاب سفينة "عمر المختار" التابعة لأسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لإعادتهم إلى طرابلس

وصول 7 من ركاب سفينة "عمر المختار" التابعة لأسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لإعادتهم إلى طرابلس

سبوتنيك عربي

وصل، مساء اليوم السبت، سبعة أشخاص من الذين كانوا على متن سفينة "عمر المختار" إلى الأراضي التركية، بعد رحلة وصفت بالصعبة ضمن أسطول "الصمود"، بعد احتجازهم من قبل... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T16:45+0000

2025-10-04T16:45+0000

2025-10-04T16:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار تركيا اليوم

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105562933_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_9e1849605bbe607dcf5308c59660437f.jpg

وأكدت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية، أن وصولهم إلى تركيا يأتي في إطار ترتيبات عاجلة قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف السفينة وأوضاع ركابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".وبحسب ترتيبات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فقد جرى تجهيز طائرة خاصة لنقل المجموعة مباشرة إلى العاصمة طرابلس في رحلة مرتقبة خلال الساعات القادمة، وذلك ضمانًا لعودتهم الآمنة والفورية. وتتابع الجهات الرسمية في ليبيا هذا الملف عن كثب، حيث جرى التنسيق مع السلطات التركية لتأمين عملية الوصول والنقل بشكل سلس.وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية فد أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية "عمر المختار" المشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين، ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "كلّفت فريقًا من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، بالتنسيق مع سفارة دولة ليبيا في العاصمة الأردنية عمّان، التي تتابع مجريات القضية مع الجهات المختصة بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل".وأشار البيان إلى أن "جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في حالة صحية جيدة، وقد تمّت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم، في إطار متابعة متواصلة من الجهات الليبية ذات العلاقة".وأضافت الوزارة الليبية أنه "من المقرر الإفراج، اليوم السبت، عن 4 من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة"، مؤكدة "استمرار الجهود لضمان الإفراج عن بقية المشاركين خلال فترة وجيزة"، وأشارت إلى أنه "تم تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم جميعًا إلى ليبيا فور استكمال إجراءات الإفراج، عبر المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع السفارة الليبية في عمّان".وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "موقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير"، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251003/بعد-اعتقال-أكثر-من-20-تونسيا-كيف-تضغط-السلطات-لإطلاق-سراح-نشطاء-أسطول-الصمود-1105594906.html

https://sarabic.ae/20251004/ليبيا-تعلن-بدء-ترتيبات-إعادة-مواطنيها-المشاركين-في-أسطول-الصمود-1105607963.html

https://sarabic.ae/20251004/أردوغان-تركيا-تنقل-ناشطي-أسطول-الصمود-العالمي-إلى-أراضيها-1105612911.html

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, حصري, العالم العربي