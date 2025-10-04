عربي
وصول 7 من ركاب سفينة "عمر المختار" التابعة لأسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لإعادتهم إلى طرابلس
وأكدت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية، أن وصولهم إلى تركيا يأتي في إطار ترتيبات عاجلة قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف السفينة وأوضاع ركابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".وبحسب ترتيبات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فقد جرى تجهيز طائرة خاصة لنقل المجموعة مباشرة إلى العاصمة طرابلس في رحلة مرتقبة خلال الساعات القادمة، وذلك ضمانًا لعودتهم الآمنة والفورية. وتتابع الجهات الرسمية في ليبيا هذا الملف عن كثب، حيث جرى التنسيق مع السلطات التركية لتأمين عملية الوصول والنقل بشكل سلس.وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية فد أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية "عمر المختار" المشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين، ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "كلّفت فريقًا من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، بالتنسيق مع سفارة دولة ليبيا في العاصمة الأردنية عمّان، التي تتابع مجريات القضية مع الجهات المختصة بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل".وأشار البيان إلى أن "جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في حالة صحية جيدة، وقد تمّت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم، في إطار متابعة متواصلة من الجهات الليبية ذات العلاقة".وأضافت الوزارة الليبية أنه "من المقرر الإفراج، اليوم السبت، عن 4 من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة"، مؤكدة "استمرار الجهود لضمان الإفراج عن بقية المشاركين خلال فترة وجيزة"، وأشارت إلى أنه "تم تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم جميعًا إلى ليبيا فور استكمال إجراءات الإفراج، عبر المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع السفارة الليبية في عمّان".وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "موقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير"، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
وصول 7 من ركاب سفينة "عمر المختار" التابعة لأسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لإعادتهم إلى طرابلس

وصل، مساء اليوم السبت، سبعة أشخاص من الذين كانوا على متن سفينة "عمر المختار" إلى الأراضي التركية، بعد رحلة وصفت بالصعبة ضمن أسطول "الصمود"، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.
وأكدت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية، أن وصولهم إلى تركيا يأتي في إطار ترتيبات عاجلة قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف السفينة وأوضاع ركابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وبحسب ترتيبات حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فقد جرى تجهيز طائرة خاصة لنقل المجموعة مباشرة إلى العاصمة طرابلس في رحلة مرتقبة خلال الساعات القادمة، وذلك ضمانًا لعودتهم الآمنة والفورية. وتتابع الجهات الرسمية في ليبيا هذا الملف عن كثب، حيث جرى التنسيق مع السلطات التركية لتأمين عملية الوصول والنقل بشكل سلس.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية فد أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة "عمر المختار" المتجهة إلى قطاع غزة، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أهالي القطاع المحاصر.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية "عمر المختار" المشاركة في "أسطول الصمود العالمي"، اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين، ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "كلّفت فريقًا من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، بالتنسيق مع سفارة دولة ليبيا في العاصمة الأردنية عمّان، التي تتابع مجريات القضية مع الجهات المختصة بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل".
وأشار البيان إلى أن "جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في حالة صحية جيدة، وقد تمّت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم، في إطار متابعة متواصلة من الجهات الليبية ذات العلاقة".
وأضافت الوزارة الليبية أنه "من المقرر الإفراج، اليوم السبت، عن 4 من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة"، مؤكدة "استمرار الجهود لضمان الإفراج عن بقية المشاركين خلال فترة وجيزة"، وأشارت إلى أنه "تم تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم جميعًا إلى ليبيا فور استكمال إجراءات الإفراج، عبر المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع السفارة الليبية في عمّان".
وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "موقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير"، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.
ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
