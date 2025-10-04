https://sarabic.ae/20251004/ليبيا-تعلن-بدء-ترتيبات-إعادة-مواطنيها-المشاركين-في-أسطول-الصمود-1105607963.html

ليبيا تعلن بدء ترتيبات إعادة مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، أنها باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة الليبية "عمر المختار"...

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "كلّفت فريقًا من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، بالتنسيق مع سفارة دولة ليبيا في العاصمة الأردنية عمّان، التي تتابع مجريات القضية مع الجهات المختصة بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل".وأشار البيان إلى أن "جميع المواطنين الليبيين على متن السفينة في حالة صحية جيدة، وقد تمّت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم، في إطار متابعة متواصلة من الجهات الليبية ذات العلاقة".وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "موقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير"، مؤكدة مواصلة جهودها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في فلسطين.وأول أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

