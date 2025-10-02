https://sarabic.ae/20251002/وقفة-تضامنية-مع-أسطول-الصمود-العالمي-في-بيروت--1105556212.html

وقفة تضامنية مع أسطول الصمود العالمي في بيروت

احتشد عدد من الناشطين والمتضامنين في ساحة الشهداء ببيروت، مساء أمس الخميس، في وقفة تضامنية مع المشاركين في"أسطول الصمود العالمي"، الذين احتجزتهم القوات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

نُظمت الوقفة، التي دعت إليها "المفكرة القانونية" ومجموعة "مع غزة"، تحت شعار "الحرية لمعتقلي الضمير من أجل فلسطين"، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تندد بـ "القرصنة" الإسرائيلية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين.وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت معظم سفن الأسطول الذي يضم أكثر من 400 ناشط من 50 جنسية مختلفة، من بينهم الناشطة التونسية والزميلة في "المفكرة القانونية" ألفة لملوم، وشخصيات دولية بارزة. وأعلنت إسرائيل نيتها بترحيل المشاركين إلى أوروبا بعد نقلهم إلى ميناءأسدود، وقد وصفت منظمات حقوقية وإنسانية عملية الاعتراض بأنها "هجوم غير قانوني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأثارت الحادثة موجة تنديد دولية واسعة، حيث أدانت عدة دول ومنظمات، من بينها الأمم المتحدة، هذا العمل وطالبت بضمان سلامة جميع المحتجزين. وأكد المشاركون في وقفة بيروت أن هذه التحركات، وإن كانت رمزية، هي رسالة لكسر الصمت ورفض الحصار المفروض على غزة، وتأكيد على أن التضامن العابر للحدود هو فعل مقاومة مدنية ضد الظلم. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الأسبوعية التي تنظمها المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية في لبنان.لحظة اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة تابعة لـ "أسطول الصمود".. فيديوتركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا خلال اعتراض "أسطول الصمود"

