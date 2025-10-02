عربي
https://sarabic.ae/20251002/وقفة-تضامنية-مع-أسطول-الصمود-العالمي-في-بيروت--1105556212.html
وقفة تضامنية مع أسطول الصمود العالمي في بيروت
وقفة تضامنية مع أسطول الصمود العالمي في بيروت
سبوتنيك عربي
احتشد عدد من الناشطين والمتضامنين في ساحة الشهداء ببيروت، مساء أمس الخميس، في وقفة تضامنية مع المشاركين في"أسطول الصمود العالمي"، الذين احتجزتهم القوات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T21:09+0000
2025-10-02T21:18+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
اسطول
توصيل مساعدات انسانية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101447409_0:8:1928:1093_1920x0_80_0_0_cae0364e026ea7ca9ed167b42da636a0.jpg
نُظمت الوقفة، التي دعت إليها "المفكرة القانونية" ومجموعة "مع غزة"، تحت شعار "الحرية لمعتقلي الضمير من أجل فلسطين"، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تندد بـ "القرصنة" الإسرائيلية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين.وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت معظم سفن الأسطول الذي يضم أكثر من 400 ناشط من 50 جنسية مختلفة، من بينهم الناشطة التونسية والزميلة في "المفكرة القانونية" ألفة لملوم، وشخصيات دولية بارزة. وأعلنت إسرائيل نيتها بترحيل المشاركين إلى أوروبا بعد نقلهم إلى ميناءأسدود، وقد وصفت منظمات حقوقية وإنسانية عملية الاعتراض بأنها "هجوم غير قانوني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأثارت الحادثة موجة تنديد دولية واسعة، حيث أدانت عدة دول ومنظمات، من بينها الأمم المتحدة، هذا العمل وطالبت بضمان سلامة جميع المحتجزين. وأكد المشاركون في وقفة بيروت أن هذه التحركات، وإن كانت رمزية، هي رسالة لكسر الصمت ورفض الحصار المفروض على غزة، وتأكيد على أن التضامن العابر للحدود هو فعل مقاومة مدنية ضد الظلم. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الأسبوعية التي تنظمها المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية في لبنان.لحظة اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة تابعة لـ "أسطول الصمود".. فيديوتركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا خلال اعتراض "أسطول الصمود"
https://sarabic.ae/20251002/إسرائيل-سيطرنا-على-41-سفينة-كانت-متجهة-إلى-غزة-وعلى-متنها-أكثر-من-400-شخص-1105550855.html
قطاع غزة
تابعنا عبر
احتشد عدد من الناشطين والمتضامنين في ساحة الشهداء ببيروت، مساء أمس الخميس، في وقفة تضامنية مع المشاركين في"أسطول الصمود العالمي"، الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أثناء توجههم بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
نُظمت الوقفة، التي دعت إليها "المفكرة القانونية" ومجموعة "مع غزة"، تحت شعار "الحرية لمعتقلي الضمير من أجل فلسطين"، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تندد بـ "القرصنة" الإسرائيلية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت معظم سفن الأسطول الذي يضم أكثر من 400 ناشط من 50 جنسية مختلفة، من بينهم الناشطة التونسية والزميلة في "المفكرة القانونية" ألفة لملوم، وشخصيات دولية بارزة.

وأصدرت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ أول تعليق لها بعد اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي. ثونبرغ كانت ضمن "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار عن غزة، وقالت في تسجيل مصور، اليوم الخميس، إن اعتقالها تم ضد رغبتها خلال مهمة إنسانية سلمية ملتزمة بالقانون الدولي، وطالبت حكومة بلادها بالتدخل الفوري لإطلاق سراحها وجميع رفاقها المشاركين في الأسطول.

وأعلنت إسرائيل نيتها بترحيل المشاركين إلى أوروبا بعد نقلهم إلى ميناءأسدود، وقد وصفت منظمات حقوقية وإنسانية عملية الاعتراض بأنها "هجوم غير قانوني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأثارت الحادثة موجة تنديد دولية واسعة، حيث أدانت عدة دول ومنظمات، من بينها الأمم المتحدة، هذا العمل وطالبت بضمان سلامة جميع المحتجزين.
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
إسرائيل: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص
17:30 GMT
وأكد المشاركون في وقفة بيروت أن هذه التحركات، وإن كانت رمزية، هي رسالة لكسر الصمت ورفض الحصار المفروض على غزة، وتأكيد على أن التضامن العابر للحدود هو فعل مقاومة مدنية ضد الظلم.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الأسبوعية التي تنظمها المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية في لبنان.
لحظة اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة تابعة لـ "أسطول الصمود".. فيديو
تركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا خلال اعتراض "أسطول الصمود"
