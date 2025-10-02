https://sarabic.ae/20251002/تركيا-تفتح-تحقيقا-باعتقال-إسرائيل-24-مواطنا-تركيا-خلال-اعتراض-أسطول-الصمود-1105531037.html

تركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا خلال اعتراض "أسطول الصمود"

تركيا تفتح تحقيقا باعتقال إسرائيل 24 مواطنا تركيا خلال اعتراض "أسطول الصمود"

فتح مكتب المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تحقيقا بشأن احتجاز إسرائيل 24 مواطنا تركيا، خلال اقتحامها سفنا لـ"أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية.

وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 24 ناشطا تركيا، عقب هجماتها على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، والذي يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار.ونقلت عن بيان للمدعي العام التركي فتحه تحقيقا في الحادثة بناء على النصوص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقوانين التركية ذات الشأن، حيال "حرمان شخص من حريته"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"السطو"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"التعذيب".وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".من جانبها، اعتبرت "الجهاد الإسلامي" الاعتراض "قرصنة بحرية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.

