تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدولية
تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدولية
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية،... 02.10.2025
وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".المواقف الأممية والدوليةمواقف نقابية وشعبيةقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة
https://sarabic.ae/20251001/إسرائيل-تصدم-سفينة-تابعة-لأسطول-الصمود-العالمي-فيديو-1105520913.html
https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-الناشطة-السويدية-غريتا-ثونبرغ-فيديو-1105520510.html
شهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.
وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".

من جانبها، اعتبرت "الجهاد الإسلامي" الاعتراض "قرصنة بحرية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين.

ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
إسرائيل تصدم سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"... فيديو
أمس, 23:56 GMT
المواقف الأممية والدولية
كولومبيا قررت طرد البعثة الإسرائيلية المتبقية في البلاد بعد اعتراض "أسطول الصمود"
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أكدت أن اختطاف النشطاء غير قانوني، ووصفت صمت الحكومات الغربية بـ"العار والتواطؤ".
الخارجية الفرنسية دعت إسرائيل لضمان سلامة المشاركين وتوفير الحماية القنصلية لهم.
الخارجية السويسرية شددت على أن أي تدخل يجب أن يلتزم بمبدأي "الضرورة والتناسب"، مع ضمان أمن الركاب.
الخارجية التركية أدانت بشدة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" من البحرية الإسرائيلية.
الخارجية الإسبانية قالت إنها تتابع الوضع، وأكدت أن قنصلياتها في المنطقة في حالة تعبئة.
الخارجية البلجيكية طالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي والبحري، وضمان سلامة السفن.
الخارجية الأيرلندية وصفت اعتراض الأسطول بأنه مثير للقلق، ودعت لاحترام حقوق من على متنه وفق القانون الدولي.
مواقف نقابية وشعبية
الاتحاد الإيطالي العام للعمل أعلن الدعوة إلى إضراب عام يوم الجمعة احتجاجاً على اعتراض أسطول الصمود.
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ... فيديو
أمس, 22:12 GMT
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.
من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة
