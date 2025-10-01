https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-الناشطة-السويدية-غريتا-ثونبرغ-فيديو-1105520510.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.. فيديو

سبوتنيك عربي

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، ونقلتها إلى ميناء إسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T22:12+0000

2025-10-01T22:12+0000

2025-10-01T22:12+0000

العالم

أسطول

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101447409_0:8:1928:1093_1920x0_80_0_0_cae0364e026ea7ca9ed167b42da636a0.jpg

وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، "أوقف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقائها بأمان وبحالة جيدة".من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما"و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملا إرهابيا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.وأكدت أن أنقرة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل.وكان وائل نوار عضو هيئة تنظيم "أسطول الصمود العالمي"، قد توقع بوقت سابق اليوم، وصول سفن الأسطول إلى سواحل قطاع غزة بحلول الساعة الخامسة من صباح الغد بتوقيت فلسطين، محذراً من احتمال تعرض الأسطول "لهجوم" من الجيش الإسرائيلي بغرض منعه من الوصول إلى غزة.وأوضح أنه "إذا اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول فهذه جريمة حرب لأننا أسطول إغاثي إنساني قانوني يحمل مساعداتٍ إنسانية، ولا يحقّ لأي قوة أن تعترضه في المياه الدولية أو تتعدى عليه".وشدد نوار أن "هذا الكيان [إسرائيل] الذي سبق أن استهدف أسطولنا بالطائرات المسيرة والزوارقِ الحربية قد نتوقع منه أي سيناريو، لذلك لم يتبق أمامنا إلا سيناريوهين وهما الوصول فجراً إلى غزة، أو أن يتم اعتراضنا الليلة وأسرنا من قبل الكيان الصهيوني".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أسطول, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل