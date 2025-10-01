https://sarabic.ae/20251001/نائب-تركي-وعضو-في-أسطول-الصمود-قوات-الأمن-الإسرائيلية-هاجمت-ثلاث-السفن-الأولى-التابعة-للأسطول-1105519870.html
نائب تركي وعضو في أسطول الصمود: قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة للأسطول
2025-10-01T21:55+0000
2025-10-01T21:55+0000
2025-10-01T22:04+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105520020_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_af708c4470120c20dd84b2e20e47b96a.png
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.وأوضح نجم الدين جاليسكان لـ"سبوتنيك": رحلتنا إلى غزة مستمرة. نحن على متن سفينة. مشيرا إلى قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة لاسطول الصمود، مشيرا إلى أنه على الأرجح اعتُقل رفاقنا على متن السفن.وتابع جاليسكان، أن "الجميع قلق في جميع أنحاء العالم الليلة. ننتظر لنرى ما سيحدث، ندعو العالم أجمع لدعم أسطول السلام".وبين جاليسكان: " شنت إسرائيل هجمات إلكترونية أولاً، وتعطلت خطوط الاتصالات والإنترنت والآليات الإلكترونية، وتعرضت بعض السفن لهجوم من خلال صواري توجيهها".وأكد جاليسكان،"غدًا قد يقترب بعضها من غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل، تنفذ كما في السابق، جميع هجماتها ليلًا، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية شنّت هجومًا الليلة الماضية، ولكن بسبب الأحوال الجوية وأمواج البحر العاتية، استدعوا القوارب".وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105520020_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_9364bbaf4a48c059567036c5ffd89b78.png
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
21:55 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 22:04 GMT 01.10.2025)
صرح نجم الدين جاليشكان، عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة وأحد المشاركين في أسطول الصمود: "رغم المفاوضات في الولايات المتحدة، لم تُبدِ إسرائيل أي تسامح تجاه الأسطول ومنعت مرور السفن".
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.
وتابع جاليشكان: "ندعو الجميع للدفاع عن الأسطول باسم الإنسانية. ننتظر تصريحات من المسؤولين الحكوميين، وخاصة من رئيسنا".
وأوضح نجم الدين جاليسكان لـ"سبوتنيك": رحلتنا إلى غزة مستمرة
. نحن على متن سفينة. مشيرا إلى قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة لاسطول الصمود، مشيرا إلى أنه على الأرجح اعتُقل رفاقنا على متن السفن.
وأضاف جاليسكان:" بعد ذلك، سيتم ترحيلهم بعد فترة زمنية محددة، مبينا أن هناك عدد كبير جدًا من السفن هنا. وبما أننا في الصفوف الخلفية لم نواجه مثل هذا الموقف بعد".
وتابع جاليسكان، أن "الجميع قلق في جميع أنحاء العالم الليلة. ننتظر لنرى ما سيحدث، ندعو العالم أجمع لدعم أسطول السلام".
وبين جاليسكان: " شنت إسرائيل هجمات إلكترونية
أولاً، وتعطلت خطوط الاتصالات والإنترنت والآليات الإلكترونية، وتعرضت بعض السفن لهجوم من خلال صواري توجيهها".
وأوضح:" أخيرًا، وكما كان متوقعًا، اعتقلت إسرائيل ركاب السفن التي اقتربت من حدودها، ولكن هذه المرة، نظرًا لكثرة السفن، عبرت الحدود.
وأكد جاليسكان،"غدًا قد يقترب بعضها من غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل، تنفذ كما في السابق، جميع هجماتها ليلًا، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية شنّت هجومًا الليلة الماضية
، ولكن بسبب الأحوال الجوية وأمواج البحر العاتية، استدعوا القوارب".
وأضاف جاليسكان:" لا تزال السفن الأخرى تنتظر إجراءات مماثلة، قبل قليل، أرسلنا رسالة مشتركة إلى العالم، نحن في مزاج جيد ونواصل الانتظار".
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.