https://sarabic.ae/20251001/نائب-تركي-وعضو-في-أسطول-الصمود-قوات-الأمن-الإسرائيلية-هاجمت-ثلاث-السفن-الأولى-التابعة-للأسطول-1105519870.html

نائب تركي وعضو في أسطول الصمود: قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة للأسطول

نائب تركي وعضو في أسطول الصمود: قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة للأسطول

سبوتنيك عربي

صرح نجم الدين جاليشكان، عضو البرلمان التركي عن حزب السعادة وأحد المشاركين في أسطول الصمود: "رغم المفاوضات في الولايات المتحدة، لم تُبدِ إسرائيل أي تسامح تجاه... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T21:55+0000

2025-10-01T21:55+0000

2025-10-01T22:04+0000

غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105520020_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_af708c4470120c20dd84b2e20e47b96a.png

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أعتقد أن الجهات الدولية الفاعلة ستتدخل في هذا الوضع قريبًا. تعطلت إحدى السفن الثلاث الكبيرة، بينما احتُجزت السفينتان الأخريان.وأوضح نجم الدين جاليسكان لـ"سبوتنيك": رحلتنا إلى غزة مستمرة. نحن على متن سفينة. مشيرا إلى قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت السفن الثلاث الأولى التابعة لاسطول الصمود، مشيرا إلى أنه على الأرجح اعتُقل رفاقنا على متن السفن.وتابع جاليسكان، أن "الجميع قلق في جميع أنحاء العالم الليلة. ننتظر لنرى ما سيحدث، ندعو العالم أجمع لدعم أسطول السلام".وبين جاليسكان: " شنت إسرائيل هجمات إلكترونية أولاً، وتعطلت خطوط الاتصالات والإنترنت والآليات الإلكترونية، وتعرضت بعض السفن لهجوم من خلال صواري توجيهها".وأكد جاليسكان،"غدًا قد يقترب بعضها من غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل، تنفذ كما في السابق، جميع هجماتها ليلًا، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية شنّت هجومًا الليلة الماضية، ولكن بسبب الأحوال الجوية وأمواج البحر العاتية، استدعوا القوارب".وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.

https://sarabic.ae/20251001/مظاهرات-بعدة-دول-أوروبية-تندد-باعتراض-أسطول-الصمود--عاجلفيديو-1105518988.html

https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-الإسرائيلية-البحرية-اعترضت-عدة-سفن-من-أسطول-الصمود-1105518194.html

https://sarabic.ae/20251001/عضو-في-البرلمان-التركي-ندعو-الجميع-للدفاع-عن-الأسطول-باسم-الإنسانية-1105518059.html

https://sarabic.ae/20251001/أكبر-نقابة-عمالية-في-إيطاليا-تدعو-لإضراب-عام-الجمعة-القادمة-دعما-لأسطول-الصمود-العالمي-1105515381.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن