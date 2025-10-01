https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-التركية-تصف-الهجوم-الإسرائيلي-على-سفن-أسطول-الصمود-بالـإرهابي--1105517709.html
الخارجية التركية تصف الهجوم الإسرائيلي على سفن "أسطول الصمود" بالـ"إرهابي"
وجاء في بيان الخارجية التركية: "الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على "أسطول الصمود"، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، هو عمل إرهابي ينتهك القانون الدولي بشكل خطير ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".وتابع البيان: "ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لرفع الحصار غير القانوني عن غزة في أسرع وقت ممكن للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وضمان حرية الملاحة". وفي وقت سابق من اليوم، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
وجاء في بيان الخارجية التركية: "الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على "أسطول الصمود"، الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، هو عمل إرهابي ينتهك القانون الدولي بشكل خطير ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".
وأضاف: "تأمل وزارة الخارجية التركية ألا يقوض هذا الهجوم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة".
وتابع البيان: "ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية لرفع الحصار غير القانوني عن غزة في أسرع وقت ممكن للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وضمان حرية الملاحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن أسطول الصمود.
وقال المنظمون عبر منصات التواصل الإجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".
بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.