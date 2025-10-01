https://sarabic.ae/20251001/-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-زوارق-الاحتلال-الإسرائيلي-تحاصر-سفن-أسطول-الصمود-عاجل--1105510940.html

أسطول الصمود: الزوارق الإسرائيلية تحاصر سفننا وتعتقل مشاركين

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد قائد السفينة، في رده، أن الأسطول سيواصل مسيرته نحو غزة رغم التهديدات. كما أُبلغ عن انقطاع الاتصالات والبث المباشر من عدد كبير من السفن، مما تسبب في إعلان حالة الطوارئ على متن جميع السفن المشاركة في المبادرة.وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن "أسطول الصمود العالمي" وضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 7 إلى 20 ميلا بحريا من الأسطول.وحوالي الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش جاء في بيان الأسطول، أنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي نحو 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية.وفي وقت لاحق، أعلن منظمي أسطول الصمود حالة الطوارئ والاستنفار العام على متن السفن، وقالو المنظمون إنهم يتوقعون أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة.وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.

