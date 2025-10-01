"تشويش خطير".. سفينة حربية إسرائيلية تقترب من "أسطول الصمود"... فيديو
© Photo / x.comسفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي
تواصل إسرائيل تهديداتها للسفن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، وشهدت الليلة الماضية، حالة استنفار قصوى لدى سفن الأسطول بعد اقتراب سفينة حربية إسرائيلية من إحدى سفن.
وقال أحد النشطاء البرازيليين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" إن السفينة الإسرائيلية اقتربت من السفينة "ألما" لمسافة قريبة جدا وقامت بمناورة عرضتها للخطر.
⚠️🚨 URGENT!!!— Thiago Ávila (@thiagoavilabr) October 1, 2025
An Israeli military vessel just came across our boats intimidating, damaging our communication systems and doing very dangerous manouvers circling our lead boats ALMA and SIRIUS!
Despite the loss of electronic devices, no one has been injured and we KEEP ON GOING! pic.twitter.com/lAGN593Ub6
كما أشار الناشط البرازيلي في منشوره على موقع "إكس" إلى أن السفينة الإسرائيلية نفذت عملية تشويش أدت إلى انقطاع مؤقت للاتصال مع السفينة "ألما" التابعة للأسطول.
Dear friends,— David Adler (@davidrkadler) October 1, 2025
I fear this will be the final letter that I write to you from the Global Sumud Flotilla — now just 120 NM from the shores of Gaza.
Last night, several Israeli naval ships menaced our convoy. They attacked our vessels, intimidated our crew, and disabled our… pic.twitter.com/mMV2EEMt0i
ورغم ذلك واصلت سفن الأسطول رحلتها إلى قطاع غزة، حسبما ذكر الناشط البرازيلي، الذي أوضح أن الحادث لم ينتج عنه إصابات.
وطالبت منظمة العفو الدولية بحماية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، وقالت في بيان أمس الثلاثاء، إنها تشعر بقلق بالغ من تحذيرات إسرائيلية باستهداف سفن "أسطول الصمود العالمي".
ويضم "أسطول الصمود" أكثر من 40 سفينة على متنها مئات الأشخاص من 44 دولة، مشيرة إلى أنه يمثل مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، محذرة من تكرار ما قامت به إسرائيل ضد سفينتي "مادلين" و"حنظلة"، اللتين تعرضتا لعمليات سيطرة إسرائيلية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أواخر سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.