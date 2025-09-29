https://sarabic.ae/20250929/تركيا-تنفذ-عملية-إجلاء-لركاب-سفينة-تابعة-لأسطول-الصمود-العالمي-1105412267.html
سبوتنيك عربي
تولى الهلال الأحمر التركي وهيئات أخرى، بالتنسيق مع السلطات التركية، اليوم الاثنين، تنظيم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T11:40+0000
2025-09-29T11:40+0000
2025-09-29T11:40+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg
غزة
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_392c7ab6b74eea487b0a4ef87d7c364c.jpg
تركيا تنفذ عملية إجلاء لركاب سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي
تولى الهلال الأحمر التركي وهيئات أخرى، بالتنسيق مع السلطات التركية، اليوم الاثنين، تنظيم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، بعد تعرضها لعطل فني في البحر الأبيض المتوسط.
وتسربت المياه في سفينة "جوني إم"، التابعة للأسطول، فجر اليوم، ما استدعى إصدار نداء استغاثة، حيث كانت تبحر بين كريت وقبرص ومصر، وعلى متنها ركاب من عدة دول، بينها لوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والمكسيك وماليزيا.
وأكد منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لهم، أن عملية إجلاء ركاب السفينة جرت بسلاسة بفضل التدخل السريع لتركيا، وفقا لصحيفة
"Turkey Today".
وأعرب المنظمون عن شكرهم لتركيا والهلال الأحمر لدعمهما، مؤكدين أن الحادث لن يؤثر بشكل كبير على مسار مهمة الأسطول، المتوقع وصوله إلى غزة خلال 4 أيام.
وكان أسطول الصمود العالمي أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول الصمود العالمي خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.