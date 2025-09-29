عربي
تركيا تنفذ عملية إجلاء لركاب سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي
تركيا تنفذ عملية إجلاء لركاب سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي
تركيا تنفذ عملية إجلاء لركاب سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي
سبوتنيك عربي
تولى الهلال الأحمر التركي وهيئات أخرى، بالتنسيق مع السلطات التركية، اليوم الاثنين، تنظيم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T11:40+0000
2025-09-29T11:40+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg
وتسربت المياه في سفينة "جوني إم"، التابعة للأسطول، فجر اليوم، ما استدعى إصدار نداء استغاثة، حيث كانت تبحر بين كريت وقبرص ومصر، وعلى متنها ركاب من عدة دول، بينها لوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والمكسيك وماليزيا.وأكد منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لهم، أن عملية إجلاء ركاب السفينة جرت بسلاسة بفضل التدخل السريع لتركيا، وفقا لصحيفة "Turkey Today".وأعرب المنظمون عن شكرهم لتركيا والهلال الأحمر لدعمهما، مؤكدين أن الحادث لن يؤثر بشكل كبير على مسار مهمة الأسطول، المتوقع وصوله إلى غزة خلال 4 أيام.وكان أسطول الصمود العالمي أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول الصمود العالمي خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
https://sarabic.ae/20250925/مدريد-ترسل-سفينة-حربية-لحماية-أسطول-الصمود-العالمي-1105276714.html
https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_392c7ab6b74eea487b0a4ef87d7c364c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار تركيا اليوم
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تنفذ عملية إجلاء لركاب سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي

11:40 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية"
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
تولى الهلال الأحمر التركي وهيئات أخرى، بالتنسيق مع السلطات التركية، اليوم الاثنين، تنظيم عملية إجلاء آمنة لركاب سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، بعد تعرضها لعطل فني في البحر الأبيض المتوسط.
وتسربت المياه في سفينة "جوني إم"، التابعة للأسطول، فجر اليوم، ما استدعى إصدار نداء استغاثة، حيث كانت تبحر بين كريت وقبرص ومصر، وعلى متنها ركاب من عدة دول، بينها لوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والمكسيك وماليزيا.
وأكد منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان لهم، أن عملية إجلاء ركاب السفينة جرت بسلاسة بفضل التدخل السريع لتركيا، وفقا لصحيفة "Turkey Today".
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
25 سبتمبر, 21:30 GMT
وأعرب المنظمون عن شكرهم لتركيا والهلال الأحمر لدعمهما، مؤكدين أن الحادث لن يؤثر بشكل كبير على مسار مهمة الأسطول، المتوقع وصوله إلى غزة خلال 4 أيام.
وكان أسطول الصمود العالمي أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
25 سبتمبر, 16:20 GMT
ويواجه أسطول الصمود العالمي خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
