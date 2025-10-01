https://sarabic.ae/20251001/العفو-الدولية-تحذر-من-استهداف-إسرائيل-لـ-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-غزة-1105480513.html

"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

سبوتنيك عربي

طالبت منظمة العفو الدولية بحماية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر من إسرائيل. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T05:30+0000

2025-10-01T05:30+0000

2025-10-01T05:30+0000

العالم

أخبار العالم الآن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها تشعر بقلق بالغ من تحذيرات إسرائيلية باستهداف سفن "أسطول الصمود العالمي".وقالت المنظمة إن "الأسطول يواجه مخاطر جدية من اعتراضه من قبل الجيش الإسرائيلي على بعد 180 كلم من سواحل غزة.ولفت البيان إلى أن "أسطول الصمود" يضم أكثر من 40 سفينة على متنها مئات الأشخاص من 44 دولة، مشيرة إلى أنه يمثل مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، محذرة من تكرار ما قامت به إسرائيل ضد سفينتي "مادلين" و"حنظلة"، اللتين تعرضتا لعمليات سيطرة إسرائيلية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.وكان "أسطول الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أواخر سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250925/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـأسطول-الصمود-بكسر-الحصار-البحري-على-غزة-1105259185.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل