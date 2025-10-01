عربي
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة
"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة
سبوتنيك عربي
طالبت منظمة العفو الدولية بحماية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر من إسرائيل. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها تشعر بقلق بالغ من تحذيرات إسرائيلية باستهداف سفن "أسطول الصمود العالمي".وقالت المنظمة إن "الأسطول يواجه مخاطر جدية من اعتراضه من قبل الجيش الإسرائيلي على بعد 180 كلم من سواحل غزة.ولفت البيان إلى أن "أسطول الصمود" يضم أكثر من 40 سفينة على متنها مئات الأشخاص من 44 دولة، مشيرة إلى أنه يمثل مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، محذرة من تكرار ما قامت به إسرائيل ضد سفينتي "مادلين" و"حنظلة"، اللتين تعرضتا لعمليات سيطرة إسرائيلية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.وكان "أسطول الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أواخر سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"العفو الدولية" تحذر من استهداف إسرائيل لـ "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

05:30 GMT 01.10.2025
طالبت منظمة العفو الدولية بحماية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر من إسرائيل.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قالت فيه إنها تشعر بقلق بالغ من تحذيرات إسرائيلية باستهداف سفن "أسطول الصمود العالمي".
وقالت المنظمة إن "الأسطول يواجه مخاطر جدية من اعتراضه من قبل الجيش الإسرائيلي على بعد 180 كلم من سواحل غزة.
ولفت البيان إلى أن "أسطول الصمود" يضم أكثر من 40 سفينة على متنها مئات الأشخاص من 44 دولة، مشيرة إلى أنه يمثل مبادرة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، محذرة من تكرار ما قامت به إسرائيل ضد سفينتي "مادلين" و"حنظلة"، اللتين تعرضتا لعمليات سيطرة إسرائيلية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
25 سبتمبر, 16:20 GMT
25 سبتمبر, 16:20 GMT
وكان "أسطول الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أواخر سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
