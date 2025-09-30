أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا
سبوتنيك عربي
أفاد منظمو أسطول "الصمود العالمي"، بأن الخارجية الإيطالية، أبلغت المنظمين بأن الفرقاطة المرافقة للأسطول، ستصدر نداء لاسلكيًا، في إشارة فيما يبدو إلى أنه تحذير... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف المنظمون: "أبلغتنا الخارجية الإيطالية أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ".وبيّن المنظمون أن "المشاركين على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار (على قطاع غزة)".وكان أسطول "الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا

18:16 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية"
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
أفاد منظمو أسطول "الصمود العالمي"، بأن الخارجية الإيطالية، أبلغت المنظمين بأن الفرقاطة المرافقة للأسطول، ستصدر نداء لاسلكيًا، في إشارة فيما يبدو إلى أنه تحذير أولي بانسحابها من مرافقة الأسطول كما سبق وأعلنت روما.
وأضاف المنظمون: "أبلغتنا الخارجية الإيطالية أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ".

وأشاروا إلى أن "ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة"، بحسب قناة "الجزيرة".

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"أسطول الصمود" بكسر الحصار البحري على غزة
25 سبتمبر, 16:20 GMT
وبيّن المنظمون أن "المشاركين على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار (على قطاع غزة)".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن "البحرية الإيطالية ستنسحب من مرافقة أسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا من الشاطئ، كما سبق وأعلنا ذلك مرات عدة في الأيام القليلة الماضية"، بحسب وسائل إعلام غربية.
سفن حربية فلبينية و أمريكية تجري مناورات في بحر الفلبين و بحر الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
مدريد ترسل سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي
25 سبتمبر, 21:30 GMT
وكان أسطول "الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
