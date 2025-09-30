https://sarabic.ae/20250930/أسطول-الصمود-العالمي-إيطاليا-تعتزم-سحب-فرقاطتها-المرافقة-لنا-1105471228.html
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا
أفاد منظمو أسطول "الصمود العالمي"، بأن الخارجية الإيطالية، أبلغت المنظمين بأن الفرقاطة المرافقة للأسطول، ستصدر نداء لاسلكيًا، في إشارة فيما يبدو إلى أنه تحذير... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف المنظمون: "أبلغتنا الخارجية الإيطالية أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ".وبيّن المنظمون أن "المشاركين على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار (على قطاع غزة)".وكان أسطول "الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
أسطول "الصمود العالمي": إيطاليا تعتزم سحب فرقاطتها المرافقة لنا
أفاد منظمو أسطول "الصمود العالمي"، بأن الخارجية الإيطالية، أبلغت المنظمين بأن الفرقاطة المرافقة للأسطول، ستصدر نداء لاسلكيًا، في إشارة فيما يبدو إلى أنه تحذير أولي بانسحابها من مرافقة الأسطول كما سبق وأعلنت روما.
وأضاف المنظمون: "أبلغتنا الخارجية الإيطالية أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ".
وأشاروا إلى أن "ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة"، بحسب قناة "الجزيرة".
وبيّن المنظمون أن "المشاركين على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار
(على قطاع غزة)".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن "البحرية الإيطالية ستنسحب من مرافقة أسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، بمجرد وصوله
إلى مسافة 150 ميلا بحريا من الشاطئ، كما سبق وأعلنا ذلك مرات عدة في الأيام القليلة الماضية"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكان أسطول "الصمود العالمي"، أبحر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.