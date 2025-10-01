https://sarabic.ae/20251001/ناشط-تونسي-على-متن-أسطول-الصمود-120-ميلا-بحريا-تفصلناعن-غزة-ومستعدون-لكل-السيناريوهات-1105491217.html
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: 120 ميلا بحريا تفصلناعن غزة ومستعدون لكل السيناريوهات
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: 120 ميلا بحريا تفصلناعن غزة ومستعدون لكل السيناريوهات
أكد الناشط التونسي وعضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي، غسان الهنشيري، اليوم الأربعاء، أن "الأسطول يبحر حاليا على بعد 120 ميلا بحريا من سواحل قطاع...
وأوضح الهنشيري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "ليلة البارحة كانت طويلة وشاقة على جميع المشاركين في الأسطول وذلك عقب اقتراب زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية وقيامها بالتشويش على أجهزة الاتصال على متن الأسطول".وبيّن الهنشيري بأنه "تم تفعيل بروتوكول الطوارئ على جميع السفن، على أثر قيام هذه الزوارق بالاقتراب من السفينة "ألما" التي تقود الأسطول والتشويش وهو ما أدى إلى انقطاع الاتصال بها لساعات".وأشار المتحدث إلى أن "عملية التشويش تواصلت لعدة ساعات قبل أن تنسحب الزوارق التابعة لإسرائيل"، مرجحا وصول الأسطول إلى قطاع غزة في غضون الـ15ساعة المقبلة إذا ما لم يحدث أي طارئ.وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
أكد الناشط التونسي وعضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي، غسان الهنشيري، اليوم الأربعاء، أن "الأسطول يبحر حاليا على بعد 120 ميلا بحريا من سواحل قطاع غزة".
وأوضح الهنشيري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
"، أن "ليلة البارحة كانت طويلة وشاقة على جميع المشاركين في الأسطول وذلك عقب اقتراب زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية وقيامها بالتشويش على أجهزة الاتصال على متن الأسطول".
وبيّن الهنشيري بأنه "تم تفعيل بروتوكول الطوارئ على جميع السفن، على أثر قيام هذه الزوارق بالاقتراب من السفينة "ألما" التي تقود الأسطول والتشويش وهو ما أدى إلى انقطاع الاتصال بها لساعات".
وأشار المتحدث إلى أن "عملية التشويش تواصلت لعدة ساعات قبل أن تنسحب الزوارق التابعة لإسرائيل"، مرجحا وصول الأسطول إلى قطاع غزة في غضون الـ15ساعة المقبلة إذا ما لم يحدث أي طارئ.
وأكد الهنشيري أنهم "مستعدون لكل السيناريوهات المطروحة التي قد تنفذها إسرائيل في أي لحظة".
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي
" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.