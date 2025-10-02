https://sarabic.ae/20251002/إيران-مجلس-الأمن-لا-يزال-مشلولا-تجاه-أزمة-غزة-1105525228.html
مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة
سبوتنيك عربي
2025-10-02T06:40+0000
2025-10-02T06:40+0000
2025-10-02T06:42+0000
قطاع غزة
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e55145eb1a6f4a338cf3c2d69433c8f7.jpg
وذكرت وكالة "فارس"، اليوم الخميس، أن تصريحات إيراوني جاءت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار لوقف إطلاق نار دائم في غزة.وقال إن "مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة، ومن المؤسف للغاية أن المجلس فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تبني قرار لوقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر".وأضاف أن "هذا التخريب لا يتناقض بشكل واضح مع الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي، الذي أكد دائما على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف فحسب، بل يتناقض بشكل مباشر مع الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة في خطابها بدور ساع إلى السلام؛ بينما في الممارسة العملية دعمت المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".وتابع الدبلوماسي الإيراني أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية الوفاء بمسؤولياتهم باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني".وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.
قطاع غزة
إيران
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121605_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099038316b789355458fbd7cc416ab05.jpg
06:40 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 02.10.2025)
صرح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن "جرائم الكيان الصهيوني نموذج للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت وكالة
"فارس"، اليوم الخميس، أن تصريحات إيراوني جاءت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار لوقف إطلاق نار دائم في غزة.
وقال إن "مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة، ومن المؤسف للغاية أن المجلس فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تبني قرار لوقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني
بسبب إساءة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر".
وأضاف أن "هذا التخريب لا يتناقض بشكل واضح مع الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي، الذي أكد دائما على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف فحسب، بل يتناقض بشكل مباشر مع الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة في خطابها بدور ساع إلى السلام؛ بينما في الممارسة العملية دعمت المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وتابع الدبلوماسي الإيراني
أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية الوفاء بمسؤولياتهم باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني".
وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.