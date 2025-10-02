مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة
مندوب إيران في الأمم المتحدة: مجلس الأمن لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة
صرح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن "جرائم الكيان الصهيوني نموذج للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية". 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T06:40+0000
2025-10-02T06:42+0000
قطاع غزة
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e55145eb1a6f4a338cf3c2d69433c8f7.jpg
وذكرت وكالة "فارس"، اليوم الخميس، أن تصريحات إيراوني جاءت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار لوقف إطلاق نار دائم في غزة.وقال إن "مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة، ومن المؤسف للغاية أن المجلس فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تبني قرار لوقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر".وأضاف أن "هذا التخريب لا يتناقض بشكل واضح مع الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي، الذي أكد دائما على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف فحسب، بل يتناقض بشكل مباشر مع الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة في خطابها بدور ساع إلى السلام؛ بينما في الممارسة العملية دعمت المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".وتابع الدبلوماسي الإيراني أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية الوفاء بمسؤولياتهم باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني".وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.
https://sarabic.ae/20250930/عراقجي-إيران-تنتظر-رد-حماس-على-خطة-ترامب-للسلام-في-غزة-1105461382.html
قطاع غزة
إيران
06:40 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 02.10.2025)
© AP Photo / Seth Wenigالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلقي كلمة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلقي كلمة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
صرح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن "جرائم الكيان الصهيوني نموذج للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت وكالة "فارس"، اليوم الخميس، أن تصريحات إيراوني جاءت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار لوقف إطلاق نار دائم في غزة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة
30 سبتمبر, 13:38 GMT
وقال إن "مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا تجاه أزمة غزة، ومن المؤسف للغاية أن المجلس فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تبني قرار لوقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر".
وأضاف أن "هذا التخريب لا يتناقض بشكل واضح مع الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي، الذي أكد دائما على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف فحسب، بل يتناقض بشكل مباشر مع الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة في خطابها بدور ساع إلى السلام؛ بينما في الممارسة العملية دعمت المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وتابع الدبلوماسي الإيراني أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية الوفاء بمسؤولياتهم باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني".
وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.
