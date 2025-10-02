https://sarabic.ae/20251002/فلسطين-الهجوم-الإسرائيلي-على-أسطول-الصمود-العالمي-انتهاك-أخلاقي-وقانوني-1105530109.html

فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" انتهاك أخلاقي وقانوني

فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" انتهاك أخلاقي وقانوني

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الهجوم الإسرائيلي، والعدوان على "أسطول الصمود العالمي"، معتبرةً ذلك انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا للقانون الدولي والأعراف... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T09:22+0000

2025-10-02T09:22+0000

2025-10-02T09:22+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717665_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df67c99dbf71e101e726cd1f5f236327.jpg

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، عن "قلقها البالغ إزاء أمن وسلامة أكثر من 470 مشاركًا، وتحمّل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية عن أمنهم وسلامتهم وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المحاصر والمجوّع عمدًا، والذي يتعرض للإبادة الجماعية".وشدد البيان على أن "أسطول الصمود العالمي مبادرة سلمية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني على قطاع غزة، ووضع حدٍّ لسياسة التجويع والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفقًا للقانون الدولي".وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددا، أن إسرائيل والتي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعية احتلالها لفلسطين، لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية، الممتدة من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية، وأن أسطول الصمود العالمي يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية، ويجب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليًا منذ زمن طويل".كما أكد البيان أن "أسطول الصمود العالمي مسموح له، أيضا بالمرور في المياه الإقليمية الفلسطينية لإيصال المساعدات الإنسانية"، مشيدًا بالمشاركين، وشجاعتهم وعزمهم على كسر الحصار الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وداعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى توفير الحماية لهم، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل.يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإرسال المساعدات الإنسانية.وأكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".

https://sarabic.ae/20251002/إسبانيا-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الإسرائيلية-في-مدريد-بعد-اعتراض-أسطول-الصمود-1105527776.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي