إسبانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد بعد اعتراض "أسطول الصمود"

إسبانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد بعد اعتراض "أسطول الصمود"

استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، اليوم الخميس، بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" المتوجه إلى غزة. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه قام باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد.وأكد ألباريس أن 65 إسبانيا كانوا على متن الأسطول المتوجه إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات، فيما يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها من مدريد العام الماضي بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية.وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".من جانبها، اعتبرت "الجهاد الإسلامي" الاعتراض "قرصنة بحرية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.

