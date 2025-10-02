https://sarabic.ae/20251002/إسرائيل-سيطرنا-على-41-سفينة-كانت-متجهة-إلى-غزة-وعلى-متنها-أكثر-من-400-شخص-1105550855.html

إسرائيل: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص

إسرائيل: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T17:30+0000

2025-10-02T17:30+0000

2025-10-02T17:30+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg

وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".وذكرت المصادر أن جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود، مؤكدة أنه لن يتم إغراقها.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251002/الخارجية-الإسرائيلية-سفينة-واحدة-فقط-لا-تزال-بعيدة-وإذا-حاولت-انتهاك-حصار-غزة-سيتم-اعتراضها-1105535624.html

https://sarabic.ae/20251002/أول-تعليق-من-غريتا-ثونبرغ-بعد-اعتقال-الجيش-الإسرائيلي-لها-ضمن-أسطول-الصمود-فيديو-1105543598.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة