إسرائيل: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص. 02.10.2025
2025-10-02T17:30+0000
2025-10-02T17:30+0000
2025-10-02T17:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".وذكرت المصادر أن جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود، مؤكدة أنه لن يتم إغراقها.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
وأضافت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".
وذكرت المصادر أن جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود، مؤكدة أنه لن يتم إغراقها.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية
أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.
وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
ووصفت صفحة أسطول الصمود
ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.