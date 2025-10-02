https://sarabic.ae/20251002/أول-تعليق-من-غريتا-ثونبرغ-بعد-اعتقال-الجيش-الإسرائيلي-لها-ضمن-أسطول-الصمود-فيديو-1105543598.html

أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو

أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو

أصدرت ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، اليوم الخميس، أول تعليق لها بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها، وهي من أبرز الأسماء التي انضمت إلى "أسطول الصمود

وقالت: "اسمي غريتا ثونبرغ وأنا مواطنة سويدية، وإذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فذلك يعني أنه تم اعتقالي ضد رغبتي من جانب الجيش الإسرائيلي، إن مهمتنا الإنسانية لم تكن تحمل أي عنف، وتلتزم بالقانون الدولي، أرجوكم أخبروا حكومة بلادي بأن يتم إطلاق سراحي وكل رفاقي في "أسطول الصمود العالمي" في الحال".وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "تم إيقاف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقاؤها بأمان وبحالة جيدة".كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملا إرهابيا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.وأكدت أن أنقرة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.

