أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو

عربي
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يريد فرض السلام بالقوة ولكن هذا لا ينطبق على روسيا التي أثبتت المعركة أنها لا تكسر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/أول-تعليق-من-غريتا-ثونبرغ-بعد-اعتقال-الجيش-الإسرائيلي-لها-ضمن-أسطول-الصمود-فيديو-1105543598.html
أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو
أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو
سبوتنيك عربي
أصدرت ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، اليوم الخميس، أول تعليق لها بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها، وهي من أبرز الأسماء التي انضمت إلى "أسطول الصمود... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T14:09+0000
2025-10-02T14:09+0000
غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105415019_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_26b8dbe1238a66c5eb2356eedb118070.jpg
وقالت: "اسمي غريتا ثونبرغ وأنا مواطنة سويدية، وإذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فذلك يعني أنه تم اعتقالي ضد رغبتي من جانب الجيش الإسرائيلي، إن مهمتنا الإنسانية لم تكن تحمل أي عنف، وتلتزم بالقانون الدولي، أرجوكم أخبروا حكومة بلادي بأن يتم إطلاق سراحي وكل رفاقي في "أسطول الصمود العالمي" في الحال".وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "تم إيقاف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقاؤها بأمان وبحالة جيدة".كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملا إرهابيا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.وأكدت أن أنقرة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.
https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-الناشطة-السويدية-غريتا-ثونبرغ-فيديو-1105520510.html
https://sarabic.ae/20251002/تصويت-برأيك-لماذا-تعترض-إسرائيل-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-غزة؟-1105530243.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105415019_155:0:1392:928_1920x0_80_0_0_b0e95a842e4251a9528ec283cc79a9a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو

14:09 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenattiناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرج، تلوح بيدها من قارب يشارك في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية، برشلونة، إسبانيا، 31 أغسطس/ آب 2025
ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرج، تلوح بيدها من قارب يشارك في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية، برشلونة، إسبانيا، 31 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
تابعنا عبر
أصدرت ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، اليوم الخميس، أول تعليق لها بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها، وهي من أبرز الأسماء التي انضمت إلى "أسطول الصمود العالمي" الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحتل.
وقالت: "اسمي غريتا ثونبرغ وأنا مواطنة سويدية، وإذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فذلك يعني أنه تم اعتقالي ضد رغبتي من جانب الجيش الإسرائيلي، إن مهمتنا الإنسانية لم تكن تحمل أي عنف، وتلتزم بالقانون الدولي، أرجوكم أخبروا حكومة بلادي بأن يتم إطلاق سراحي وكل رفاقي في "أسطول الصمود العالمي" في الحال".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "تم إيقاف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقاؤها بأمان وبحالة جيدة".
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ... فيديو
أمس, 22:12 GMT
من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك لماذا تعترض إسرائيل "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة؟
09:25 GMT
من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملا إرهابيا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.
وأكدت أن أنقرة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала