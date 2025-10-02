https://sarabic.ae/20251002/لحظة-اقتحام-قوات-إسرائيلية-لسفينة-تابعة-لـ-أسطول-الصمود-فيديو-1105548804.html

لحظة اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة تابعة لـ "أسطول الصمود".. فيديو

لحظة اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة تابعة لـ "أسطول الصمود".. فيديو

رصد مقطع فيديو لحظة اقتحام قوات إسرائيلية للسفينة "أوكسيغونو" التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، ضمن عملية استهدفت سفن أخرى تابعة في المياه الدولية، الليلة... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

نشرت الفيديو الصفحة الرسمية لأسطول الصمود على موقع "إكس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة صعودة قوات إسرائيلية للسفينة.وطالب أسطول الصمود من الحكومة التي يوجد لها رعايا على متن سفن الأسطول بالتأكد من سلامة رعاياها والعمل على إطلاق سراحهم، محذرة من أن استمرار احتجازهم يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه. ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/ أذار 2025.

