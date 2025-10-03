https://sarabic.ae/20251003/بعد-اعتقال-أكثر-من-20-تونسيا-كيف-تضغط-السلطات-لإطلاق-سراح-نشطاء-أسطول-الصمود-1105594906.html

بعد اعتقال أكثر من 20 تونسيا.. كيف تضغط السلطات لإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود"؟

بعد اعتقال أكثر من 20 تونسيا.. كيف تضغط السلطات لإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود"؟

سبوتنيك عربي

بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي أبحر في مهمة إنسانية باتجاه قطاع غزة واحتجاز نشطائه، طالبت العديد من المنظمات والنقابات في تونس... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T20:50+0000

2025-10-03T20:50+0000

2025-10-03T20:50+0000

تقارير سبوتنيك

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105218914_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54b7b01beab20389eff441b68fce45fb.jpg

وتحولت الشوارع التونسية إلى مسرح لمظاهرات واعتصامات تضامنا مع الناشطين في "أسطول الصمود العالمي"، الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضهم في المياه الدولية، بينما كانوا يحملون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ويهدفون إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أن بلاده "لن تتخلّى أبدا عن مسؤولياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "تونس صامدة وثابتة على مواقفها المبدئية، وصار صوتها مسموعا ومحترما في العالم بأسره إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني".وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أكد أن التحركات الدبلوماسية متواصلة منذ أيام بخصوص وضعية المشاركين التونسيين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والذين تم اعتقالهم.وأعلن منظمو أسطول الصمود العالمي الخميس، أن إسرائيل إعترض 42 سفينة كانت قد أبحرت باتجاه القطاع حاملة مساعدات إنسانية، وتم نقل النشطاء على متنها إلى سجن كيدسيعوت بصحراء النقب.وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي في بيان له أن السلطات الإسرائيلية أنهت جلسات استماع مع ناشطين اعتقلتهم أثناء هجومها على "أسطول الصمود" تمهيدا لترحيلهم.وذكر المركز، في البيان ذاته، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في "أسطول الصمود"، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة .كيف ستتحرك الديبلوماسية التونسية؟وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد المحامي وعضو الفريق القانوني للإسناد أسطول الصمود، أيوب الغدامسي، أن "المسار الأقرب الذي ستتجه فيه السلطات التونسية في ظل غياب العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، هو التواصل مع دول صديقة للعب دور الوسيط في حماية التونسيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية".وتابع: "يمكن للسلطات التونسية أن تمارس أيضا ضغوطا على سفارات الدول غير الصديقة التي تربطها بها علاقات دبلوماسية والمتواجدة في بلادها بهدف إطلاق سراح مواطنيها، ومن ضمنهما أمريكا".وشدد الغدامسي على أن "الفريق القانوني لإسناد أسطول الصمود بصدد متابعة وضعية النشطاء المعتقلين وتسهيل استجواباتهم من قبل الطرف الإسرائيلي حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم في أسرع الآجال".كما بيّن أن "النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول سيظلون رهن الاعتقال لمدة 72 ساعة في انتظار تعيين جلسة أمام قاض إسرائيلي الذي سيتخذ قرار الترحيل أو الاحتجاز لفترة أطول"، على حد قوله.وأضاف: "قرارات الترحيل ستكون حسب الجنسيات وجوازات السفر. والأسرى الذين لا يتمتعون بتأشيرة سيقع ترحيلهم إلى مصر أو الأردن".ويرى الغدامسي أن "الفريق القانوني لا يستغرب حصول اعتداءات على المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية خاصة أثناء الترحيل"، مشيرا إلى أنه "قد يقع تأخير ترحيل بعض المشاركين نظرا لمواقفهم من الحرب التي تشنها إسرائيل في حق الغزاويين".الضغط على سفارة أمريكاومنذ يوم أمس الخميس، دخلت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في إعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية بتونس تنديدا باعتقال نشطاء "أسطول الصمود العالمي" بعد إعتراض قوات البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية واعتقال الناشطين المشاركين في محاولة كسر الحصار عن غزة .وأكد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صلاح المصري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شعار النشطاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية كان الوصول إلى أطفال غزة وسكانها المحاصرين منذ 17عاما في صمت".وشدد على أن "تحركاتهم هذه يجب أن تترافق مع تحركات دبلوماسية تقودها السلطات التونسية"، مضيفا: "نحن استجبنا لوصية النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول، أنه في حالة اعتقالهم يجب الخروج إلى الشوارع من أجل الضغط لإطلاق سراحهم والضغط على أمريكا من أجل التراجع عن مشروعها التدميري لقطاع غزة".ودعا المصري التونسيين إلى "الخروج إلى الشوراع، يوم غد السبت، في مسيرة وطنية كبرى تجوب الشوارع التونسية وتكون بوصلتها الوحيدة دعم نشطاء أسطول الصمود".دعوة لتحرك البرلمانوفي تعليق لـ"سبوتنيك"، ناشد عضو اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، حسام الحامي، نواب البرلمان التونسي إلى المشاركة في الضغط الشعبي الهادف إلى إطلاق سراح النشطاء التونسيين.وتابع: "لقد حان الوقت هذه المرة لأن يكون لتونس موقف رسمي يعززه مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".ولا يزال مشروع قانون تجريم التطبيع مجمّدا منذ عام 2023، بعدما توقفت الجلسة البرلمانية المخصصة للنظر فيه، رغم المصادقة على فصلين فقط من مجموع سبعة فصول، وقد برّر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة آنذاك قرار تعليق الجلسة بإشعار تلقاه من الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتبر فيه أن تمرير القانون قد ينعكس سلبا على أمن البلاد الخارجي.

https://sarabic.ae/20251003/تركيا-تدرس-إعادة-مواطنيها-من-أسطول-الصمود-على-متن-رحلة-خاصة-من-إسرائيل-يوم-السبت-1105589292.html

https://sarabic.ae/20251003/إسرائيل-تنقل-مئات-الناشطين-من-ناشطي-أسطول-الصمود-لأحد-السجون-تمهيدا-لترحيلهم-1105563551.html

https://sarabic.ae/20251002/أول-تعليق-من-غريتا-ثونبرغ-بعد-اعتقال-الجيش-الإسرائيلي-لها-ضمن-أسطول-الصمود-فيديو-1105543598.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, العالم العربي