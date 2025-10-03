بعد اعتقال أكثر من 20 تونسيا.. كيف تضغط السلطات لإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود"؟
بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي أبحر في مهمة إنسانية باتجاه قطاع غزة واحتجاز نشطائه، طالبت العديد من المنظمات والنقابات في تونس السلطات بالتحرك من أجل إطلاق سراح 26 تونسيا محتجزين لدى إسرائيل.
وتحولت الشوارع التونسية إلى مسرح لمظاهرات واعتصامات تضامنا مع الناشطين في "أسطول الصمود العالمي"، الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضهم في المياه الدولية، بينما كانوا يحملون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ويهدفون إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أن بلاده "لن تتخلّى أبدا عن مسؤولياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "تونس صامدة وثابتة على مواقفها المبدئية، وصار صوتها مسموعا ومحترما في العالم بأسره إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني".
وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أكد أن التحركات الدبلوماسية متواصلة منذ أيام بخصوص وضعية المشاركين التونسيين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والذين تم اعتقالهم.
وجدد التأكيد "على ثبات الموقف التونسي الداعم لحقّ الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وأعلن منظمو أسطول الصمود العالمي الخميس، أن إسرائيل إعترض 42 سفينة كانت قد أبحرت باتجاه القطاع حاملة مساعدات إنسانية، وتم نقل النشطاء على متنها إلى سجن كيدسيعوت بصحراء النقب.
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي في بيان له أن السلطات الإسرائيلية أنهت جلسات استماع مع ناشطين اعتقلتهم أثناء هجومها على "أسطول الصمود" تمهيدا لترحيلهم.
وذكر المركز، في البيان ذاته، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في "أسطول الصمود"، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة .
كيف ستتحرك الديبلوماسية التونسية؟
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد المحامي وعضو الفريق القانوني للإسناد أسطول الصمود، أيوب الغدامسي، أن "المسار الأقرب الذي ستتجه فيه السلطات التونسية في ظل غياب العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، هو التواصل مع دول صديقة للعب دور الوسيط في حماية التونسيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية".
وتابع: "يمكن للسلطات التونسية أن تمارس أيضا ضغوطا على سفارات الدول غير الصديقة التي تربطها بها علاقات دبلوماسية والمتواجدة في بلادها بهدف إطلاق سراح مواطنيها، ومن ضمنهما أمريكا".
وأضاف: "يجب على الدبلوماسية التونسية أن تتحرك على جميع المستويات وأن تضغط من أجل تسهيل عودة التونسيين من السجون الإسرائيلية، دون التطبيع مع اسرائيل".
وشدد الغدامسي على أن "الفريق القانوني لإسناد أسطول الصمود بصدد متابعة وضعية النشطاء المعتقلين وتسهيل استجواباتهم من قبل الطرف الإسرائيلي حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم في أسرع الآجال".
كما بيّن أن "النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول سيظلون رهن الاعتقال لمدة 72 ساعة في انتظار تعيين جلسة أمام قاض إسرائيلي الذي سيتخذ قرار الترحيل أو الاحتجاز لفترة أطول"، على حد قوله.
وأضاف: "قرارات الترحيل ستكون حسب الجنسيات وجوازات السفر. والأسرى الذين لا يتمتعون بتأشيرة سيقع ترحيلهم إلى مصر أو الأردن".
وأوضح الغدامسي أن "معنويات أكثر من 400 ناشط كانوا على متن الأسطول مرتفعة وهم يعيشون نكهة الانتصار وقد أثبتوا فعلا نجاحهم في كسر الحصار عن غزة رغم عدم وصول المساعدات إلى القطاع".
ويرى الغدامسي أن "الفريق القانوني لا يستغرب حصول اعتداءات على المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية خاصة أثناء الترحيل"، مشيرا إلى أنه "قد يقع تأخير ترحيل بعض المشاركين نظرا لمواقفهم من الحرب التي تشنها إسرائيل في حق الغزاويين".
الضغط على سفارة أمريكا
ومنذ يوم أمس الخميس، دخلت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في إعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية بتونس تنديدا باعتقال نشطاء "أسطول الصمود العالمي" بعد إعتراض قوات البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية واعتقال الناشطين المشاركين في محاولة كسر الحصار عن غزة .
وأكد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صلاح المصري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شعار النشطاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية كان الوصول إلى أطفال غزة وسكانها المحاصرين منذ 17عاما في صمت".
وتابع: "الإصرارعلى تنفيذ الاعتصام أمام السفارة الأمريكية هو وسيلة ضغط نمارسها من أجل إطلاق سراح الأسرى من نشطاء "أسطول الصمود العالمي"، وأيضا من أجل وقف الحرب على اعتبار أن أمريكا هي المسؤولة الأولى عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. والخطة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثبتت أنه يريد أن يكون الحاكم المباشر لمشروع غزة".
وشدد على أن "تحركاتهم هذه يجب أن تترافق مع تحركات دبلوماسية تقودها السلطات التونسية"، مضيفا: "نحن استجبنا لوصية النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول، أنه في حالة اعتقالهم يجب الخروج إلى الشوارع من أجل الضغط لإطلاق سراحهم والضغط على أمريكا من أجل التراجع عن مشروعها التدميري لقطاع غزة".
ودعا المصري التونسيين إلى "الخروج إلى الشوراع، يوم غد السبت، في مسيرة وطنية كبرى تجوب الشوارع التونسية وتكون بوصلتها الوحيدة دعم نشطاء أسطول الصمود".
دعوة لتحرك البرلمان
وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، ناشد عضو اللجنة الوطنية لدعم المقاومة، حسام الحامي، نواب البرلمان التونسي إلى المشاركة في الضغط الشعبي الهادف إلى إطلاق سراح النشطاء التونسيين.
ويرى الحامي، أن "ما حصل هو فرصة جديدة لإعادة إحياء مشروع قانون التجريم الذي بقي في رفوف البرلمان"، قائلا: "على نواب الشعب أن يلعبوا دورهم التشريعي القاضي بتمرير مشروع هذا القانون الذي كان مطلبا شعبيا لفئات واسعة من التونسيين".
وتابع: "لقد حان الوقت هذه المرة لأن يكون لتونس موقف رسمي يعززه مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".
ولا يزال مشروع قانون تجريم التطبيع مجمّدا منذ عام 2023، بعدما توقفت الجلسة البرلمانية المخصصة للنظر فيه، رغم المصادقة على فصلين فقط من مجموع سبعة فصول، وقد برّر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة آنذاك قرار تعليق الجلسة بإشعار تلقاه من الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتبر فيه أن تمرير القانون قد ينعكس سلبا على أمن البلاد الخارجي.