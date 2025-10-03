https://sarabic.ae/20251003/إسرائيل-تنقل-مئات-الناشطين-من-ناشطي-أسطول-الصمود-لأحد-السجون-تمهيدا-لترحيلهم-1105563551.html
إسرائيل تنقل مئات الناشطين من ناشطي "أسطول الصمود" لأحد السجون تمهيدا لترحيلهم
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل نقلت مئات الناشطين من المشاركين في "أسطول الصمود" لأحد السجون تمهيدا لترحيلهم. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن "473 ناشطًا من "أسطول الصمود" نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".وأكدت الصحيفة أن "9 سفن جديدة ضمن "أسطول الصمود" قد أبحرت نحو غزة"، مشيرة إلى أنه سينقل النشطاء الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من على متن سفن "أسطول الصمود"، جوا من إسرائيل، مطلع الأسبوع المقبل.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
