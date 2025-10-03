بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو
بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح "أسطول الصمود العالمي"، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هاجم النشطاء المشاركين فيه، بعدما احتجزتهم القوات الإسرائيلية في عرض البحر، أمس... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"أسطول الصمود" على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، ظهر فيه بن غفير وهو يهاجم نشطاء شاركوا في الأسطول، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".وظهر النشطاء في مقطع الفيديو وهم قيد الاعتقال وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، وردّ بعضهم على بن غفير، بهتاف "الحرية لفلسطين".وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو

06:00 GMT 03.10.2025
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
صرح "أسطول الصمود العالمي"، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هاجم النشطاء المشاركين فيه، بعدما احتجزتهم القوات الإسرائيلية في عرض البحر، أمس الخمس، ووجه لهم إهانات لفظية.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"أسطول الصمود" على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، ظهر فيه بن غفير وهو يهاجم نشطاء شاركوا في الأسطول، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".
وظهر النشطاء في مقطع الفيديو وهم قيد الاعتقال وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، وردّ بعضهم على بن غفير، بهتاف "الحرية لفلسطين".
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
سفينة مساعدات ليبية متجهة لغزة ضمن أسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
البحرين تصدر بيانا بشأن مواطنيها الذين احتجزتهم إسرائيل ضمن أسطول الصمود
أمس, 19:38 GMT
ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
