بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو
بن غفير يهاجم المشاركين في "أسطول الصمود" ويصفهم بـ"الإرهابيين".. فيديو
صرح "أسطول الصمود العالمي"، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هاجم النشطاء المشاركين فيه، بعدما احتجزتهم القوات الإسرائيلية في عرض البحر، أمس... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"أسطول الصمود" على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، ظهر فيه بن غفير وهو يهاجم نشطاء شاركوا في الأسطول، قائلاً لهم: "أنتم إرهابيون".وظهر النشطاء في مقطع الفيديو وهم قيد الاعتقال وحولهم عناصر أمن إسرائيليون، وردّ بعضهم على بن غفير، بهتاف "الحرية لفلسطين".وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
