أسطول الصمود العالمي يخترق الحصار البحري على غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أسطول الصمود العالمي يخترق الحصار البحري على غزة
أسطول الصمود العالمي يخترق الحصار البحري على غزة
سبوتنيك عربي
قال رمضان تونتش، أحد منظمي أسطول الصمود العالمي، صباح اليوم الجمعة، إن الأسطول تمكن من اختراق الحصار البحري على قطاع غزة، مضيفا "لقد أُنجزت مهمة الأسطول، وتم...
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاجتماع الكبير المكوّن من 50 سفينة، تم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية على مسافة 120 ميلاً"، لافتا: "ونتيجة هذا الاشتباك، استولت القوات الإسرائيلية على بعض سفننا واعتقلت المشاركين".وتابع: "لكن على الرغم من احتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزةً مهمتها في تحدي الحصار".ويحمل القارب الذي يقترب من قطاع غزة، على بعد بنحو 77 ميلاً بحرياً، اسم "مارينتا" بحسب منظمو أسطول الصمود,من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستعترض القارب في حال اقترابه من سواحل غزة، قائلة: "لا تزال هناك سفينة أخيرة تابعة للأسطول تبحر بعيداً وسنعترضها حال اقترابها."وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251002/فلسطين-الهجوم-الإسرائيلي-على-أسطول-الصمود-العالمي-انتهاك-أخلاقي-وقانوني-1105530109.html
https://sarabic.ae/20251002/وقفة-تضامنية-مع-أسطول-الصمود-العالمي-في-بيروت--1105556212.html
غزة
قطاع غزة
الأخبار
قال رمضان تونتش، أحد منظمي أسطول الصمود العالمي، صباح اليوم الجمعة، إن الأسطول تمكن من اختراق الحصار البحري على قطاع غزة، مضيفا "لقد أُنجزت مهمة الأسطول، وتم كسر الحصار".
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاجتماع الكبير المكوّن من 50 سفينة، تم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية على مسافة 120 ميلاً"، لافتا: "ونتيجة هذا الاشتباك، استولت القوات الإسرائيلية على بعض سفننا واعتقلت المشاركين".
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" انتهاك أخلاقي وقانوني
أمس, 09:22 GMT
وتابع: "لكن على الرغم من احتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزةً مهمتها في تحدي الحصار".
ويحمل القارب الذي يقترب من قطاع غزة، على بعد بنحو 77 ميلاً بحرياً، اسم "مارينتا" بحسب منظمو أسطول الصمود,
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستعترض القارب في حال اقترابه من سواحل غزة، قائلة: "لا تزال هناك سفينة أخيرة تابعة للأسطول تبحر بعيداً وسنعترضها حال اقترابها."
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود العالمي" في بيروت
أمس, 21:09 GMT
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.
وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
