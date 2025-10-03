https://sarabic.ae/20251003/أسطول-الصمود-العالمي-يخترق-الحصار-البحري-على-غزة-1105558585.html

أسطول الصمود العالمي يخترق الحصار البحري على غزة

سبوتنيك عربي

قال رمضان تونتش، أحد منظمي أسطول الصمود العالمي، صباح اليوم الجمعة، إن الأسطول تمكن من اختراق الحصار البحري على قطاع غزة، مضيفا "لقد أُنجزت مهمة الأسطول، وتم... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بعد الاجتماع الكبير المكوّن من 50 سفينة، تم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية على مسافة 120 ميلاً"، لافتا: "ونتيجة هذا الاشتباك، استولت القوات الإسرائيلية على بعض سفننا واعتقلت المشاركين".وتابع: "لكن على الرغم من احتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزةً مهمتها في تحدي الحصار".ويحمل القارب الذي يقترب من قطاع غزة، على بعد بنحو 77 ميلاً بحرياً، اسم "مارينتا" بحسب منظمو أسطول الصمود,من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستعترض القارب في حال اقترابه من سواحل غزة، قائلة: "لا تزال هناك سفينة أخيرة تابعة للأسطول تبحر بعيداً وسنعترضها حال اقترابها."وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

غزة

قطاع غزة

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة