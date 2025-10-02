https://sarabic.ae/20251002/البحرين-تصدر-بيانا-بشأن-مواطنيها-الذين-احتجزتهم-إسرائيل-ضمن-أسطول-الصمود-1105552874.html

البحرين تصدر بيانا بشأن مواطنيها الذين احتجزتهم إسرائيل ضمن أسطول الصمود

علقت البحرين على احتجاز إسرائيل لعدد من مواطنيها خلال مشاركتهم على متن سفن أسطول الصمود، الذي كان متجها إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية إلى أهالي القطاع الذين... 02.10.2025

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، قالت فيه إنها تتابع باهتمام وضع المواطنين البحرينيين الذين ألقي القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي.ولفت البيان إلى أن البحرين تبذل قصارى جهدها للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن سفارة مملكة البحرين لدى تل أبيب تنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت صفحة أسطول الصمود ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

