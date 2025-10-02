https://sarabic.ae/20251002/نتنياهو-يعلق-على-اعتراض-البحرية-الإسرائيلية-لسفن-أسطول-الصمود-1105552533.html

نتنياهو يعلق على اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود"

نتنياهو يعلق على اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالقوات البحرية التي نفذت عملية مداهمة واحتجاز أعضاء "أسطول الصمود العالمي"، واصفا أداءها... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "أثني على جنود وقادة البحرية الذين نفذوا مهمتهم في يوم الغفران بأعلى درجات الكفاءة"، مضيفا أن العملية "منعت دخول عشرات السفن إلى منطقة الحرب، وأحبطت حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل".وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس": "تم إيقاف عدد من سفن أسطول الصمود التابع لحماس بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقاؤها بأمان وبحالة جيدة". كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه. ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملا إرهابيا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر. وأكدت أن أنقرة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل الإفراج الفوري عن مواطنيها والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/آذار 2025.

