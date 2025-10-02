https://sarabic.ae/20251002/من-سفينة-الإسناد-قرب-سواحل-قبرص-عضو-إدارة-أسطول-الصمود-تروي-لـسبوتنيك-آخر-التطورات-1105551271.html

من سفينة الإسناد قرب سواحل قبرص.. عضو إدارة "أسطول الصمود" تروي لـ"سبوتنيك" آخر التطورات

كشفت عضو الإدارة العالمية لـ"أسطول الصمود"، هيفاء منصوري، من سواحل قبرص على متن سفينة المراقبة والإسناد، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاعتراض الإسرائيلي لسفن... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "اعتراض السفن المشاركة في الأسطول يمثل جريمة حرب أخرى تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، إذ أن أسطول الصمود هو قافلة بحرية مدنية شعبية إنسانية إغاثية، تهدف إلى كسر الحصار وفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة". وأضافت أن "الأسطول كان يضم 46 سفينة وسفينتي مراقبة، وتم التأكد من اعتراض 23 سفينة، وسفينة واحدة ما زلنا على تواصل معها ودخلت المنطقة الحمراء، وقد تتعرض للاعتراض الإسرائيلي في أي لحظة"، مؤكدة أن "باقي السفن تم اعتبارها مفقودة، بعد فقدان الاتصال بها ليوم كامل"، مضيفة: "لكننا لا نملك إثباتاً على اعتراضها من قبل إسرائيل".وعن الترتيبات القانونية التي تنوي إدارة الأسطول القيام بها من أجل الإفراج عن النشطاء الذين اعتقلتهم إسرائيل، تضيف منصوري: "منذ بداية التفكير في الأسطول، تم التنسيق مع محاميي العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للترافع عن النشطاء". ومضت قائلة: "انتقل المحامون صباح اليوم إلى منطقة أسدود لاستقبال النشطاء الأسرى، وللدخول إلى أماكن الأسر والحضور معهم في مختلف المرافعات وجلسات الاستجواب، في مرحلة أولى تم منعهم، ثم فيما بعد تم السماح لهم عشية اليوم"، وتعتقد منصوري أن "الاحتلال الإسرائيلي يتجه الآن نحو محاولة تسريع عمليات الإجلاء لمن سيمضون على المحاضر الأولية وأوراق ترحيلهم". واعتبرت الناشطة التونسية، أن "هذه الأوراق تتضمن اعترافا بالكيان كدولة وأنهم دخلوا المياه التابعة له بصفة غير شرعية، وهو أمر غير صحيح ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر المياه الدولية التي تمت فيها عملية الاعتراض مياه حرة ويسمح لكل السفن المدنية التجول فيها دون المساس بها". وأشارت منصوري إلى أن "تحركات الاحتلال إجرامية وتصب مرة أخرى في سجله الأسود، سجل حرب الإبادة التي يقوم بها والتضييقات والاغتيالات لمختلف المسددين للحق الفلسطيني والنشطاء، وأطر وأحزمة المقاومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "هذه العملية الغادرة ما هي إلا اعتراض آخر لتحرك مدني سلمي شعبي، لكنها لن تثني النشطاء عن محاولة السير مجددا". وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/ أذار 2025.

