من سفينة الإسناد قرب سواحل قبرص.. عضو إدارة "أسطول الصمود" تروي لـ"سبوتنيك" آخر التطورات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
13:05 GMT
1 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
من سفينة الإسناد قرب سواحل قبرص.. عضو إدارة "أسطول الصمود" تروي لـ"سبوتنيك" آخر التطورات
من سفينة الإسناد قرب سواحل قبرص.. عضو إدارة "أسطول الصمود" تروي لـ"سبوتنيك" آخر التطورات
من سفينة الإسناد قرب سواحل قبرص.. عضو إدارة "أسطول الصمود" تروي لـ"سبوتنيك" آخر التطورات

17:52 GMT 02.10.2025
عضو الإدارة العالمية لـ"أسطول الصمود"، هيفاء منصوري
عضو الإدارة العالمية لـأسطول الصمود، هيفاء منصوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
حصري
حصري
كشفت عضو الإدارة العالمية لـ"أسطول الصمود"، هيفاء منصوري، من سواحل قبرص على متن سفينة المراقبة والإسناد، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاعتراض الإسرائيلي لسفن القافلة، واعتقال النشطاء على متنها.
وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "اعتراض السفن المشاركة في الأسطول يمثل جريمة حرب أخرى تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، إذ أن أسطول الصمود هو قافلة بحرية مدنية شعبية إنسانية إغاثية، تهدف إلى كسر الحصار وفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة".

وتابعت: "الجريمة بدأت حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء، واستمرت حوالي 15 ساعة، تمكن خلالها المشاركون على القوارب من المناورة في محاولة الاستبسال في وجه العدو، والتي أنهكت بوارجه الحربية وأطالت أمد الاعتراض قدر الإمكان".

وأضافت أن "الأسطول كان يضم 46 سفينة وسفينتي مراقبة، وتم التأكد من اعتراض 23 سفينة، وسفينة واحدة ما زلنا على تواصل معها ودخلت المنطقة الحمراء، وقد تتعرض للاعتراض الإسرائيلي في أي لحظة"، مؤكدة أن "باقي السفن تم اعتبارها مفقودة، بعد فقدان الاتصال بها ليوم كامل"، مضيفة: "لكننا لا نملك إثباتاً على اعتراضها من قبل إسرائيل".
ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرج، تلوح بيدها من قارب يشارك في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية، برشلونة، إسبانيا، 31 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
أول تعليق من غريتا ثونبرغ بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي لها ضمن "أسطول الصمود".. فيديو
14:09 GMT
وعن الترتيبات القانونية التي تنوي إدارة الأسطول القيام بها من أجل الإفراج عن النشطاء الذين اعتقلتهم إسرائيل، تضيف منصوري: "منذ بداية التفكير في الأسطول، تم التنسيق مع محاميي العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للترافع عن النشطاء".
ومضت قائلة: "انتقل المحامون صباح اليوم إلى منطقة أسدود لاستقبال النشطاء الأسرى، وللدخول إلى أماكن الأسر والحضور معهم في مختلف المرافعات وجلسات الاستجواب، في مرحلة أولى تم منعهم، ثم فيما بعد تم السماح لهم عشية اليوم"، وتعتقد منصوري أن "الاحتلال الإسرائيلي يتجه الآن نحو محاولة تسريع عمليات الإجلاء لمن سيمضون على المحاضر الأولية وأوراق ترحيلهم".
واعتبرت الناشطة التونسية، أن "هذه الأوراق تتضمن اعترافا بالكيان كدولة وأنهم دخلوا المياه التابعة له بصفة غير شرعية، وهو أمر غير صحيح ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر المياه الدولية التي تمت فيها عملية الاعتراض مياه حرة ويسمح لكل السفن المدنية التجول فيها دون المساس بها".
وأشارت منصوري إلى أن "تحركات الاحتلال إجرامية وتصب مرة أخرى في سجله الأسود، سجل حرب الإبادة التي يقوم بها والتضييقات والاغتيالات لمختلف المسددين للحق الفلسطيني والنشطاء، وأطر وأحزمة المقاومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "هذه العملية الغادرة ما هي إلا اعتراض آخر لتحرك مدني سلمي شعبي، لكنها لن تثني النشطاء عن محاولة السير مجددا".
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ... فيديو
أمس, 22:12 GMT
وتضيف منصوري: "ما يحدث اليوم هو لكسر الحصار الرمزي، وكسر حاجز الخوف، وكسر أيضاً للمنطقة التي توقفت فيها سفن أخرى، فمنذ 20 عاما لم تصل سفينة للنقاط التي وصلت إليها سفن أسطول الصمود العالمي، إنها بادرة وفاتحة أخرى من التحركات، إذ سيتحرك النشطاء مجددا، وسيواصلون السير من أجل كسر الحصار وفتح ممر إغاثي وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي وقت سابق، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركين فيه.
ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ إغلاق إسرائيل المعابر في مارس/ أذار 2025.
