عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
"حين يتحول التضامن إلى جريمة"... إسرائيل تختطف مشاركين في "أسطول الصمود"
"حين يتحول التضامن إلى جريمة"... إسرائيل تختطف مشاركين في "أسطول الصمود"
أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف عدد من النشطاء والبرلمانيين الدوليين، من جنسيات مختلفة، خلال مشاركتهم في "أسطول الصمود"، الذي انطلق في مهمة سلمية تهدف إلى... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
هذه الوقائع، التي وثقتها مقاطع مصورة، تسلط الضوء على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي والجهود الإنسانية، وتطرح تساؤلات ملحّة حول صمت المجتمع الدولي إزاء محاولات منع إيصال المساعدات الإنسانية وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.وأضاف: "رحلتنا إلى غزة هي مهمة إنسانية، ملتزمين بالقانون الدولي، بهدف كسر الحصار عن أهلنا في القطاع"، وطالب، حكومة بلاده بـ"التدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه".وفي مقطع مصوّر مماثل، أعلن المواطنان الكويتيان، خالد العبد الجادر، عبد الله المطوع، اختطافهما من قبل القوات الإسرائيلية من على متن سفينة "سبكتور" المشاركة في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه.وقال العبد الجادر: "تم اختطافي رغم أن رحلتنا سلمية، وأهدافنا سلمية لكسر الحصار عن غزة".وطالب المطوع والعبد الجادر، حكومة بلادهما بـ"التدخل العاجل لإطلاق سراحهما".كما أعلنت عضو البرلمان الأوروبي، بينيديتا سكوديري، اعتقالها على متن سفينة "مورغانا" من قبل القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مهمة إنسانية إلى غزة.وأردفت: "لقد أثبتنا أن السلام العادل ممكن، ونحن مستعدون للكفاح من أجله. حاولنا إنشاء ممر إنساني دائم ورفع صوتنا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".وفي مقطع مصوّر مماثل، قال نشر النائب البولندي فرانسيسك ستيرشيفسكي، المشارك في أسطول "الصمود "، إنه "اختُطف على يد القوات الإسرائيلية في المياه الدولية"، مطالبًا السلطات البولندية بالمساعدة في إجلائه.كما أعلن السيناتور الكرواتي ماركو كرواتي، عضو حركة "النجوم الخمس"، أنه "اختُطف واقتيد بالقوة" من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء وجوده على متن سفينة "مورغانا"، ضمن أسطول "الصمود" المتجه إلى غزة.وقال كرواتي في مقطع فيديو: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختُطفت واقتيدت رغماً عني من قبل القوات الإسرائيلية".وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه.
"حين يتحول التضامن إلى جريمة"... إسرائيل تختطف مشاركين في "أسطول الصمود"

أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف عدد من النشطاء والبرلمانيين الدوليين، من جنسيات مختلفة، خلال مشاركتهم في "أسطول الصمود"، الذي انطلق في مهمة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
هذه الوقائع، التي وثقتها مقاطع مصورة، تسلط الضوء على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي والجهود الإنسانية، وتطرح تساؤلات ملحّة حول صمت المجتمع الدولي إزاء محاولات منع إيصال المساعدات الإنسانية وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
في مقطع مصوّر، أكد الناشط البحريني، سامي عبد العزيز، اختطافه من قبل القوات الإسرائيلية، وقال: "تم أسري لأني حاولت القيام بواجبي الإنساني والأخلاقي لإيقاف جريمتي التجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق اهلنا في غزة، الوقت الذي يجب محاسبته على جرائمه".
وأضاف: "رحلتنا إلى غزة هي مهمة إنسانية، ملتزمين بالقانون الدولي، بهدف كسر الحصار عن أهلنا في القطاع"، وطالب، حكومة بلاده بـ"التدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه".
وفي مقطع مصوّر مماثل، أعلن المواطنان الكويتيان، خالد العبد الجادر، عبد الله المطوع، اختطافهما من قبل القوات الإسرائيلية من على متن سفينة "سبكتور" المشاركة في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه.
وقال العبد الجادر: "تم اختطافي رغم أن رحلتنا سلمية، وأهدافنا سلمية لكسر الحصار عن غزة".
بدوره، قال المطوع: "رسالتنا إلى غزة كانت حب وسلام وخير، ولك يكن هناك ما يستدعي اختطافنا من قبل الكيان الإسرائيلي".
وطالب المطوع والعبد الجادر، حكومة بلادهما بـ"التدخل العاجل لإطلاق سراحهما".
كما أعلنت عضو البرلمان الأوروبي، بينيديتا سكوديري، اعتقالها على متن سفينة "مورغانا" من قبل القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مهمة إنسانية إلى غزة.
وقالت في فيديو على" إنستغرام": "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني على الأرجح أنني اعتُقلت بشكل غير قانوني من قِبل إسرائيل"، وأضافت: "تم اعتراضنا في المياه الدولية، منتهكين القانون البحري الدولي. هاجموا مدنيين يحملون مساعدات إنسانية، وفعلوا ذلك دون عقاب. عمل قرصنة حقيقي".
وأردفت: "لقد أثبتنا أن السلام العادل ممكن، ونحن مستعدون للكفاح من أجله. حاولنا إنشاء ممر إنساني دائم ورفع صوتنا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
وفي مقطع مصوّر مماثل، قال نشر النائب البولندي فرانسيسك ستيرشيفسكي، المشارك في أسطول "الصمود "، إنه "اختُطف على يد القوات الإسرائيلية في المياه الدولية"، مطالبًا السلطات البولندية بالمساعدة في إجلائه.
وأضاف: "بصفتي نائبًا، من واجبي أن أكون هناك حيث تُنتهك حقوق الإنسان. آمل أن تقف الحكومة البولندية أيضًا إلى جانب من يريدون إنهاء هذه الإبادة الجماعية".
كما أعلن السيناتور الكرواتي ماركو كرواتي، عضو حركة "النجوم الخمس"، أنه "اختُطف واقتيد بالقوة" من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء وجوده على متن سفينة "مورغانا"، ضمن أسطول "الصمود" المتجه إلى غزة.
وقال كرواتي في مقطع فيديو: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختُطفت واقتيدت رغماً عني من قبل القوات الإسرائيلية".
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" انتهاك أخلاقي وقانوني
09:22 GMT
وشهدت الساعات الأخيرة موجة إدانات دولية وفلسطينية واسعة عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة محملا بمواد إغاثية، واحتجاز عدد من سفنه واعتقال النشطاء على متنها، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت عدة سفن تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

طفل فلسطيني يبتكر آلة لصنع الوقود البديل لإعالة أسرته في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس
08:52 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.
من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما" و"سيريوس" المشاركتين فيه.
