وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس

وأوضح تاجانيديس، في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، أن إيطاليا دعمت منذ البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم، لكنها طالبت مرارًا بوقف انتهاكات القانون الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء في غزة، وفقا لوسائل إعلام إيطالية. وأشار إلى أن هذه الطلبات "قوبلت بالتجاهل" من قبل إسرائيل. وفي سياق متصل، جددت روما تأكيدها على دعم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، معربةً عن استعدادها للتعاون مع دول أوروبية أخرى، بدءًا من ألمانيا، لدراسة إمكانية فرض عقوبات تجارية جديدة عبر المفوضية الأوروبية. وشدد تاجانيديس على ضرورة ألا تؤثر هذه العقوبات على السكان المتعددي الأعراق في إسرائيل. وعن حادثة "أسطول الصمود العالمي"، كشف الوزير أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 22 مواطنًا إيطاليًا حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن المواطنين الإيطاليين المحتجزين بحالة صحية جيدة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود". بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار. وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.

