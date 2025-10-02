وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس
وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس
2025-10-02T08:52+0000
2025-10-02T08:52+0000
إيطاليا
حركة حماس
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105391248_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3eb470342d2a555eef5860f631322c78.jpg
وأوضح تاجانيديس، في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، أن إيطاليا دعمت منذ البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم، لكنها طالبت مرارًا بوقف انتهاكات القانون الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء في غزة، وفقا لوسائل إعلام إيطالية. وأشار إلى أن هذه الطلبات "قوبلت بالتجاهل" من قبل إسرائيل. وفي سياق متصل، جددت روما تأكيدها على دعم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، معربةً عن استعدادها للتعاون مع دول أوروبية أخرى، بدءًا من ألمانيا، لدراسة إمكانية فرض عقوبات تجارية جديدة عبر المفوضية الأوروبية. وشدد تاجانيديس على ضرورة ألا تؤثر هذه العقوبات على السكان المتعددي الأعراق في إسرائيل. وعن حادثة "أسطول الصمود العالمي"، كشف الوزير أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 22 مواطنًا إيطاليًا حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن المواطنين الإيطاليين المحتجزين بحالة صحية جيدة. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود". بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار. وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025. ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
إيطاليا
غزة
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الإيطالي: رد إسرائيل على هجوم "حماس" تجاوز حدود الدفاع عن النفس

طفل فلسطيني يبتكر آلة لصنع الوقود البديل لإعالة أسرته في غزة
طفل فلسطيني يبتكر آلة لصنع الوقود البديل لإعالة أسرته في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
أكد وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، أنطونيو تاجانيديس، أن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، قد "تجاوز حدود الدفاع عن النفس"، مشيرًا إلى أن إيطاليا تدرس فرض عقوبات جديدة على السلطات الإسرائيلية.
وأوضح تاجانيديس، في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، أن إيطاليا دعمت منذ البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم، لكنها طالبت مرارًا بوقف انتهاكات القانون الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء في غزة، وفقا لوسائل إعلام إيطالية.
لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة الاونروا: إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
06:37 GMT
وأشار إلى أن هذه الطلبات "قوبلت بالتجاهل" من قبل إسرائيل.

وأضاف الوزير: "لقد تكبد سكان غزة معاناة كبيرة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تجاوزت بكثير نطاق الدفاع المشروع، خاصة وأن الإرهابيين استخدموا المدنيين كرهائن أو دروع بشرية".

وفي سياق متصل، جددت روما تأكيدها على دعم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، معربةً عن استعدادها للتعاون مع دول أوروبية أخرى، بدءًا من ألمانيا، لدراسة إمكانية فرض عقوبات تجارية جديدة عبر المفوضية الأوروبية.
وشدد تاجانيديس على ضرورة ألا تؤثر هذه العقوبات على السكان المتعددي الأعراق في إسرائيل.
وعن حادثة "أسطول الصمود العالمي"، كشف الوزير أن السلطات الإسرائيلية احتجزت 22 مواطنًا إيطاليًا حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن المواطنين الإيطاليين المحتجزين بحالة صحية جيدة.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
صحة غزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات القدس والحلو أصبح خطيرا جدا
08:30 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".

وقال المنظمون عبر منصات التواصل الاجتماعي: تُعترض سفننا حاليًا بشكل غير قانوني، تم تعطيل كاميرات الفيديو، وظهر عسكريون على متنها، نعمل بنشاط للتأكد من حالة جميع من كانوا على متنها والتأكد من سلامتهم".

بدورها أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القوات الإسرائيلية هددت بإيقاف سفينة "ألما"، إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار.
وكان أسطول "الصمود العالمي" أبحر، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية، خاصة طبية، إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار 2025.
ويواجه أسطول "الصمود العالمي" خطر الاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي اعتادت على مصادرة السفن المتجهة إلى غزة وترحيل النشطاء، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة وانتشار للأوبئة.
