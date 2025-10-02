صحة غزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات القدس والحلو أصبح خطيرا جدا

عربي
الكرملين: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد- عاجل
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية في مدينة غزة لا تزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تحيط بهم".
وأكدت صحة غزة، في بيان لها، أن "الوصول الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جداً"، مشيرة إلى أن "كافة الجهات المعنية مطالبةً بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 180 آخرين في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية.
لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة الاونروا: إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
06:37 GMT
وأضافت الوزارة عبر "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 51 قتيلا و180 جريحا". وأضافت الوزارة أن أربعة من الضحايا قتلوا وجُرح 47 آخرون في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 66,148 قتيلاً، بينهم 168,716 جريحا، بينما وصل عدد القتلى منذ 18 مارس/آذار 2025، إلى 13,280 قتيلاً، بينهم 56,675 جريحا.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإرسال المساعدات الإنسانية.
وأكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".
