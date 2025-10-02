https://sarabic.ae/20251002/الأونروا-مقتل-نحو-100-فلسطيني-يوميا-في-غزة-جراء-الحرب-الإسرائيلية--1105525074.html
"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تتسبب بمقتل ما معدله 100 فلسطيني يوميًا... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T06:37+0000
2025-10-02T06:37+0000
2025-10-02T06:37+0000
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأونروا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078385143_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d030ea7c5d19ad8cdd1681271da2cca.jpg
ونشر لازاريني، عبر منصة "إكس"، تصريحًا أشار فيه إلى أن هذا العدد يشمل الضحايا الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق النار على نقاط توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية". وأضاف أن العديد من الفلسطينيين يموتون أيضًا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية. كما جدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه فيه البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإرسال المساعدات الإنسانية.وأكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".
https://sarabic.ae/20251001/أمير-قطر-يبحث-مع-ترامب-خطة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1105514879.html
https://sarabic.ae/20251001/البيت-الأبيض-مناقشات-حساسة-جارية-بشأن-غزة-ومهلة-حماس-لا-تزال-كما-هي-1105509590.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078385143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_454222f30619d7d767815623acc15257.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا
غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا
"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية
أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تتسبب بمقتل ما معدله 100 فلسطيني يوميًا في قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية والهجمات على نقاط توزيع المساعدات الإنسانية.
ونشر لازاريني، عبر منصة "إكس"، تصريحًا أشار فيه إلى أن هذا العدد يشمل الضحايا الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية
، بالإضافة إلى إطلاق النار على نقاط توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأوضح لازاريني أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين المنتظرين لتوزيع المساعدات، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وأضاف أن العديد من الفلسطينيين يموتون أيضًا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية.
وأعرب المفوض العام عن قلقه إزاء "تزايد اللامبالاة" تجاه الأعداد المتزايدة للضحايا، مؤكدًا على ضرورة توثيق الجرائم المستمرة والاستماع إلى معاناة الضحايا.
كما جدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه فيه البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإرسال المساعدات الإنسانية.
وأكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة
، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".