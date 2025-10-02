https://sarabic.ae/20251002/الأونروا-مقتل-نحو-100-فلسطيني-يوميا-في-غزة-جراء-الحرب-الإسرائيلية--1105525074.html

"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية

"الأونروا": مقتل نحو 100 فلسطيني يوميا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تتسبب بمقتل ما معدله 100 فلسطيني يوميًا...

ونشر لازاريني، عبر منصة "إكس"، تصريحًا أشار فيه إلى أن هذا العدد يشمل الضحايا الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق النار على نقاط توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية". وأضاف أن العديد من الفلسطينيين يموتون أيضًا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية. كما جدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه فيه البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإرسال المساعدات الإنسانية.وأكد منظمو "أسطول الصمود" المتجه نحو شواطئ قطاع غزة، اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن ضمن "أسطول الصمود".

