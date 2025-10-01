https://sarabic.ae/20251001/أمير-قطر-يبحث-مع-ترامب-خطة-إنهاء-الحرب-في-غزة-1105514879.html
أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بقدرة الدول الداعمة لخطة الأخير بشأن قطاع غزة على التوصل إلى
وجاء في الديوان الأميري القطري: "تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلالها خطة واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة". وأضاف: "جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة والتعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".ودعا الأمر التنفيذي "وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".
وجاء في الديوان الأميري القطري: "تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلالها خطة واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وتابع: "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جدد التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام، معبرا عن ثقته في قدرة الدول الداعمة لخطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة والتعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا تعهّد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم.
وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".
ودعا الأمر التنفيذي "وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".