https://sarabic.ae/20251001/الخارجية-القطرية-الدوحة-تعتبر-قرار-ترامب-خطوة-نحو-تعزيز-العلاقات-الدفاعية-مع-أمريكيا--1105511264.html

الخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكيا

الخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الدوحة تعتبر مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدفاعية القوية بين البلدين. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T19:00+0000

2025-10-01T19:00+0000

2025-10-01T19:00+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

أخبار قطر اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "ترى وزارة الخارجية القطرية أن هذا المرسوم يرسخ العلاقة التاريخية الوطيدة بين قطر والولايات المتحدة، القائمة على التعاون والشراكة في الوساطة وإنهاء النزاعات، فضلًا عن إرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم".وأضاف البيان: "هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدبلوماسية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا تعهّد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم. ودعا الأمر التنفيذي "وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات

https://sarabic.ae/20251001/ترامب-يوقع-أمرا-يعتبر-فيه-أي-هجوم-على-أراضي-قطرتهديدا-لأمن-الولايات-المتحدة---عاجل--1105495315.html

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم