أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الدوحة تعتبر مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدفاعية القوية بين البلدين.
الخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكيا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الدوحة تعتبر مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدفاعية القوية بين البلدين.
وجاء في بيان الخارجية القطرية: "ترى وزارة الخارجية القطرية أن هذا المرسوم يرسخ العلاقة التاريخية الوطيدة بين قطر والولايات المتحدة، القائمة على التعاون والشراكة في الوساطة وإنهاء النزاعات، فضلًا عن إرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "تعتبر قطر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقة الدفاعية المتينة بين البلدين".

وأضاف البيان: "هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدبلوماسية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
ترامب يوقع أمرا يعتبر فيه أي هجوم على أراضي قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة
12:18 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا تعهّد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم.

وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

ودعا الأمر التنفيذي "وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".
تفاصيل أول اعتذار في تاريخ إسرائيل... ماذا قال نتياهو لرئيس مجلس الوزراء القطري؟
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
